تکذیب خبر به کما رفتن محمود فرشچیان

به گزارش ایلنا، پس از انتشار خبر به کما رفتن محمود فرشچیان، خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت‌وگویی با همسر این هنرمند منتشر کرد که در آن تاکید داشت اینگونه عنوان شود به کما رفتن این هنرمند نادرست است.

بنابراین، خبر به کما رفتن محمود فرشچیان که به استناد خبر منتشر شده در کانال «فرهنگ» و تأیید سخنگوی شهرداری اصفهان منتشر شده بود، از خبرگزاری ایلنا حذف شد.

