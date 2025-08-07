خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکذیب خبر به کما رفتن محمود فرشچیان

تکذیب خبر به کما رفتن محمود فرشچیان
کد خبر : 1671174
لینک کوتاه کپی شد.

صبح امروز خبری در کانال «فرهنگ» وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر به کما رفتن محمود فرشچیان نگارگر برجسته منتشر شد و همچنین سیدعلی معرک‌نژاد سخنگوی شهرداری اصفهان نیز این خبر را تأیید کرد که ساعاتی بعد تکذیب شد.

به گزارش ایلنا، پس از انتشار خبر به کما رفتن محمود فرشچیان، خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت‌وگویی با همسر این هنرمند منتشر کرد که در آن تاکید داشت اینگونه عنوان شود به کما رفتن این هنرمند نادرست است.

بنابراین،  خبر به کما رفتن محمود فرشچیان که به استناد خبر منتشر شده در کانال «فرهنگ» و تأیید سخنگوی شهرداری اصفهان منتشر شده بود،  از خبرگزاری ایلنا حذف  شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

کلاه کاسکت

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور