تکذیب خبر به کما رفتن محمود فرشچیان
صبح امروز خبری در کانال «فرهنگ» وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر به کما رفتن محمود فرشچیان نگارگر برجسته منتشر شد و همچنین سیدعلی معرکنژاد سخنگوی شهرداری اصفهان نیز این خبر را تأیید کرد که ساعاتی بعد تکذیب شد.
به گزارش ایلنا، پس از انتشار خبر به کما رفتن محمود فرشچیان، خبرگزاری جمهوری اسلامی گفتوگویی با همسر این هنرمند منتشر کرد که در آن تاکید داشت اینگونه عنوان شود به کما رفتن این هنرمند نادرست است.
بنابراین، خبر به کما رفتن محمود فرشچیان که به استناد خبر منتشر شده در کانال «فرهنگ» و تأیید سخنگوی شهرداری اصفهان منتشر شده بود، از خبرگزاری ایلنا حذف شد.