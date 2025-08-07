گرامیداشت روز خبرنگار در نردبان
جدیدترین قسمت از برنامهی تلویزیونی نردبان، به بهانهی روز خبرنگار سراغ مسعود میر، روزنامهنگار و فیلم مستند او «علی موسیو» رفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی برنامهی نردبان، دویست و پنجاه و هفتمین قسمت از برنامهی تلویزیونی «نردبان»، فردا جمعه ۱۷ مرداد ماه، همزمان با روز خبرنگار روی آنتن شبکهی مستند سیما میرود.
این قسمت از نردبان، به بهانهی روز خبرنگار روی آنتن میرود و به همه خبرنگاران و روزنامهنگاران تقدیم شده است.
مسعود میر فیلمساز مستند و کارگردان فیلم «علی موسیو»، مهمان این قسمت از نردبان است؛ او در گفتوگو با حامد شکیبانیا دربارهی تجربهی فیلم مستند علی موسیو سخن میگوید. همچنین برشهایی از این فیلم مستند از شبکهی مستند سیما پخش خواهد شد.
مسعود میر از روزنامهنگاران باسابقهی کشور است و از سال ۱۳۸۱ کار مطبوعاتی خود را با گروه سینما و تلویزیون هفتهنامه سروش جوان آغاز کرد و کمی بعد به روزنامهی همشهری رفت. او تجربهی همکاری با چندین رسانه را دارد.
فیلم مستند «علی موسیو» روایت زندگی و زمانهی مجاهدان مرکز غیبی تبریز و رهبرش علی مُسیو است که مقاومت و وطنپرستی را معنایی دیگر بخشیدند. آنها در مقابل استبداد فریاد آزادیخواهی سر دادند. این چهره تاریخی آزادیخواه را باید نمادی از مقاومت در مقابل ظلم دانست.
وحید فرجی دومین مهمان برنامهی نردبان این هفته است؛ او در گفتوگو با حامد شکیبانیا دربارهی مجموعه مستند «روزهای آزادی» سخن میگوید. این مجموعه مستند به دخالتهای سیاسی، نظامی و امنیتی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در نقاط مختلف جهان پرداخته که در اکثر موارد به تغییر حکومتهای مردمی و پیدایش حکومتهای سرکوبگر منجر شده است.
در بخش دیگری از برنامهی نردبان این هفته، خلاصهای از یک گفتوگو دربارهی پل استرند روی آنتن میرود. همچنین عکاسی مستند از منظر او بررسی میشود.
پل استرند، عکاس مشهور آمریکایی است؛ او، همراه با عکاسان عصر مدرن همانند آلفرد اشتیگلیتس و ادوارد وستون، در تثبیت عکاسی بهعنوان یک هنر در قرن بیستم نقش داشت.
برنامهی تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۷ روی آنتن شبکهی مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.