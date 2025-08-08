به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب «فرانتس کافکا؛ نامه‌ها به اوتلا و خانواده» با ترجمعه ناصر عیاثی توسط نشر نو روانه بازار شد. هارتموت بیندو و کلاوس واگن باخ گردآورندگان این اثر هستند.

در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است:

«این کتاب حاوی صدوبیست نامۀ کافکا است، از سال ۱۹۰۹ تا چند روز پیش از مرگش در سال ۱۹۲۴، به کوچک‌ترین و عزیزترین و نزدیک‌ترین خواهرش اوتلا، همراه با وقفه‌‌هایی گاه کوتاه و گاه طولانی. اوتلا تنها فرد خانواده بود که کافکا به او اعتماد کامل داشت. از این رو سخنی به‌گزاف نخواهد بود اگر مدعی شویم این نامه‌ها چهرۀ دیگری از کافکا را به ما نشان می دهند: چهرۀ برادری پشتیبان و مهربان و در بسیاری موارد بذله‌‌گو.»

فرانتس کافکا، زاده‌ی ۳ ژوئیه ۱۸۸۳ و درگذشته‌ی ۳ ژوئن ۱۹۲۴، یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی زبان در قرن بیستم بود. آثار کافکا در زمره‌ی تأثیرگذارترین آثار در ادبیات غرب به شمار می‌آیند.

کتاب «فرانتس کافکا؛ نامه‌ها به اوتلا و خانواده» در ۲۴۱ صفحه، با تیراژ ۱۱۰۰ نسخه منتشر شده است.

