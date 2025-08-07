تاوان دادن پشت دوربین با جان!

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل ار سازمان‌های بشردوستانه، غزه در شرایطی قرار دارد که دو معیار اصلی قحطی شامل «کمبود شدید غذا برای بخش بزرگی از جمعیت» و «گسترش سوءتغذیه حاد در یک‌سوم کودکان» بر اساس داده‌های IPC تحقق یافته است. همه اینها در حالی است که انعکاس اخبار درست صرفا توسط خبرنگاران و عکاسان خبری صورت می‌گیرد؛ در حالی که نامی از آنها برده نمی‌شود.

خبرنگاران، بستگان و دوستان بر پیکر خبرنگاران، ساری منصور و حسونه اسلیم، پس از کشته شدن در بمباران اسرائیل در اردوگاه بریج در مرکز نوار غزه در نوزدهم نوامبر/عکاس: مجدی فتحی

سامر ابودقه ساعت‌ها خونریزی داشت تا اینکه آمبولانس‌ها توانستند به او برسند. او زمانی که امدادگران رسیدند، مرده بود. شبکه الجزیره اعلام کرد که این فیلمبردار برای تهیه گزارش از مدرسه‌ای در خان یونس که پناهگاه فلسطینی‌های آواره بود، رفته بود که مورد حمله پهپادی اسرائیل قرار گرفت. همکارانش از این پدر چهار فرزند به عنوان یک فیلمبردار باسابقه که متعهد به روایت داستان غزه و مردی بود که عاشق لبخند زدن بود، یاد می‌کنند.

در معرض خطر بودن خبرنگاران

مستندسازی حقیقت قحطی: قطعا بدون خبرنگاران و عکاسان، هیچ تصویری از وضعیت واقعی گرسنگی، نجات، بیماری یا جمعیت آسیب‌دیده منتشر نمی‌شد.

بسیاری در محل دفاتر خود یا در جست‌وجوی گزارش، جان باخته‌اند؛ از جمله اعلام‌شده که بیش از ۱۰٪ از کل خبرنگاران جامعه غزه در جریان جنگ شهید شده‌اند.

ایجاد فشار جهانی: تصاویر و گزارش‌های آن‌ها علیه سانسور، نقض حقوق بشر و کمبود کمک‌ها، به اعتراض و پشتیبانی بین‌المللی منجر شده است.

این نمودار آماری توسط واشینگتن‌پست منتشر شده است/ آمار شهدای رسانه در غزه حیرت‌انگیز است!

مراسم تشییع پیکر محمد ابوحطب، خبرنگار تلویزیون فلسطین که در حمله هوایی اسرائیل در خان یونس در ۰۳ نوامبر ۲۰۲۳ شهید شد/ عکاس: عابد زگوت/آنادولو از طریق گتی ایماژ

نقش حیاتی خبرنگاران و عکاسان محلی در غزه

ورود خبرنگاران بین‌المللی به داخل غزه از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ کاملاً ممنوع شده است؛ لذا تنها صدا و تصویر ثبت‌شده از وضعیت واقعی، توسط خبرنگاران فلسطینی ثبت می‌شود.

این خبرنگاران نه‌ تنها داستان قحطی را روایت می‌کنند، بلکه بسیاری از آنان خود قربانی گرسنگی و بیماری هستند؛ مانند باسل طالب (AFP) که ۳۵ پوند وزن کم کرده و خلیل الکهلت که ۶۰ پوند کاهش وزن و تنها یک وعده سوپ عدس در روز مصرف می‌کرده‌اند.

در تمام ایام جنگ اهالی رسانه همواره در تمام مقاطع کشته داده‌اند یا به شدت زخمی شده‌اند.

مراسم تشییع جنازه روزنامه‌نگاران در غزه در ۱۹ نوامبر/عکس از علی جادالله/خبرگزاری آناتولی

اسماعیل ابوحطب عکاسی که در حملات هوایی اسرائیل به شهادت رسید

اسماعیل ابوحطب عکاس خبری یکی از این افراد است که جان خود را در انعکاس اخبار و عکس‌های غزه از دست داد. او در حمله به یک کافی‌نت به تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ شهید شد.همچنین فائقه حسونه، عکاس ۲۵ ساله‌ی فلسطینی، یکی دیگر از شهدای رسانه است. او در آوریل امسال در اثر حمله هوایی جان باخت.

این خبرنگاران و عکاسان افرادی هستند که تنها پنجره به جهان آزاد را حفظ کرده‌اند. هر گاه هر کدام از آنها کشته یا زخمی شده دیگری جای او را گرفته و به این ترتیب است که اخبار غزه حتی در شرایط اسفناک قحطی به کل جهان مخابره می شود. بدون شک بی وجود آنها مدتها بود که صدای مردم غزه زیر تل و خاکستر این شهر ویران مدفون شده بود.

سامی شحاده به دلیل جراحت شدیدی که در آوریل ۲۰۲۴ در نصیرات در مرکز غزه متحمل شد، پایش را از دست داد، اما دوربینش را برداشت و بازگشت تا وقایع غم‌انگیزی را که در غزه در حال وقوع است، مستند کند. او اجازه نمی‌دهد معلولیتش مانع کارش شود. او می‌گوید: «حتی اگر با همه این موانع روبرو شوم، ترک عکاسی خبری برایم غیرممکن است.»

یک خبرنگار در میانه میدان و آوارها

آمار خبرنگاران و رسانه‌ای‌ها در غزه

اتحادیه بین‌المللی خبرنگاران (IFJ) گزارش کرده که تا ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۵، دست‌کم ۱۷۴ خبرنگار و رسانه‌نگار فلسطینی کشته شده‌اند.

برخی منابع، مانند Wikipedia با استفاده از داده‌های CPJ و PJS، گزارش می‌دهند که تا اوائل جولای بیش از ۲۲۰ رسانه‌نگار در سراسر غزه جان خود را از دست داده‌اند.

گزارش‌های دیگر مانند The New Arab تعداد کل قربانیان رسانه‌ای‌ها را دست‌کم ۱۹۳ نفر اعلام کرده‌اند و اشاره کرده‌اند که تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۹۱ خبرنگار رسانه‌نگار (شامل ۲۳ زن) کشته شده‌اند.

بنابراین برآورد قابل اعتماد این است که تعداد خبرنگاران و رسانه‌نگاران محلی کشته‌شده از جمله عکاسان بالغ‌ بر ۱۵۰ تا بیش از ۲۲۰ نفر است.

محمد ابوناموس، روزنامه‌نگار فلسطینی، و همکارش تأثیر جنگ در غزه را پوشش می‌دهند/عکس از سازمان ملل

یک آمار تکان دهنده از وضعیت غزه

با وجود انعکاس روزانه اخبار توسط عکاسان و خبرنگاران از طریق فضای مجازی، تا ساعاتی قبل بیش از ۵۰۰ هزار نفر در شرایط شبه‌قحطی قرار گرفته‌اند. طی یک هفته اخیر دست‌کم ۷۹ مورد مرگ ناشی از گرسنگی گزارش شده است! پزشکان تأکید کرده‌اند نبود غذایی کافی باعث نارسایی ارگان‌ها و تأثیرات جدی روانی و فیزیکی بر کودکان شده است.

حدود ۸۹ کودک و ۶۵ بزرگسال به‌علت سوءتغذیه جان باخته‌اند، و در برخی گزارش‌ها تعداد قربانیان گرسنگی به ۱۵۴ نفر (شامل ۸۹ کودک) رسیده است.

سخن پایانی

قحطی واقعی و رو به گسترش: غزه با دو معیار اصلی قحطی مواجه است؛ مرگ صدها نفر به‌خصوص کودکان و بحران تغذیه‌ای گسترده برای نیم‌میلیون نفر.

