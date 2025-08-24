آمادگی مجلس برای توسعه گردشگری حلال و گردشگری کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیش از ۲ میلیارد مسلمان در سراسر جهان زندگی می‌کنند که از این آمار بیش از ۶۰ درصد مسلمانان جهان ساکن قاره آسیا هستند.

براساس آمارهای سازمان جهانی جهانگردی، صنعت حلال در جهان بیش از ۴ هزار میلیارد دلار گردش مالی دارد و تعداد گردشگران حلال در جهان رو به افزایش است.

ظرفیت گردشگری حلال و کشاورزی ایران برای جذب گردشگران مسلمان

پیمان فلسفی (رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با ایلنا، خواستار توجه جدی به گردشگری حلال و گردشگری کشاورزی در ایران شد.

این نماینده مجلس گفت: گردشگری حلال یکی از ظرفیت‌های خوب ایران برای جذب گردشگران مسلمان است.

فلسفی افزود: گردشگری حلال یکی از شاخه‌های صنعت گردشگری است و گردشگری کشاورزی نیز می‌تواند یکی از شاخه‌های گردشگری حلال باشد.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تمامی محصولات و مواد غذایی موجود در کشور حلال هستند، اعلام کرد: صنعت گردشگری ایران بطور کامل براساس گردشگری حلال اداره می‌شود و نحوه هتل‌داری، طبخ غذا، اسکان در هتل‌ها بر پایه رعایت اصول مذهبی و صنعت حلال مدیریت می‌شود.

فلسفی؛ گردشگری کشاورزی ایران را یکی از شاخه‌های گردشگری حلال اعلام کرد و گفت: گردشگری کشاورزی به دلیل تنوع محصولات، تنوع طبیعت و اقلیم کشور، ظرفیت بسیار خوبی برای جذب گردشگران علاقمند به روستاها و مراکز کشاورزی ایران است.

این نماینده مجلس افزود: از ۱۷ اقلیم جهان، ۱۴ اقلیم آن در ایران است که موجب تنوع اقلیمی در نقاط مختلف کشور شده است. مناطق چهار فصل کشور که مزیت نسبی در بخش کشاورزی به‌ویژه باغداری دارند، جذابیت خاصی برای مردم و گردشگران دارند.

کشاورزی شهری در گردشگری جهان جاذبه شده است

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اعلام این که اکنون حتی موضوع کشاورزی شهری در گردشگری جهان مطرح است، افزود: در این شیوه از گردشگری مردم می‌توانند در شهرها کار کشاورزی انجام دهند و لذت ببرند. بنابراین باید به شاخه‌های مختلف گردشگری حلال و گردشگری کشاورزی توجه داشت.

ضرورت آموزش گردشگری حلال و کشاورزی به فعالان گردشگری

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با تاکید بر لزوم برنامه ریزی جدی بر گردشگری حلال و گردشگری کشاورزی گفت: راه گسترش این دو شاخه از گردشگری آموزش و توانمندسازی فعالان صنعت گردشگری در این دو حوزه است. یعنی اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و صنوف مربوط به صنعت گردشگری در بخش‌های متعدد هتلداری، مراکز و موسسات تفریحی، فعالان صنایع دستی و بوم‌گردی‌ها باید با ظرفیت‌های گردشگری حلال و گردشگری کشاورزی در کشور آشنا شوند و در این دو بخش آموزش ببینند و مهارت‌های لازم برای توسعه گردشگری حلال را به مردم منتقل کنند.

او با بیان اینکه کشورهای موفق در گردشگری حلال و گردشگری کشاورزی به شدت بر موضوع آموزش تاکید دارند، افزود: ترکیه، اندونزی، مالزی و امارات از جمله کشورهای اسلامی هستند که در موضوع گردشگری حلال بسیار پیشرو بودند.

این نماینده مجلس گفت: پس از ظرفیت‌سازی، توانمندسازی و آموزش می‌توان به سراغ تبلیغ و ترویج گردشگری حلال ایران در جهان رفت و به جذب گردشگران حلال به سمت ایران پرداخت.

فلسفی افزود: جمعیت گردشگران حلال جهان آمار بالایی است که علاقمندان به سفر به ایران به عنوان یک مقصد گردشگری حلال هستند که تمام خدمات آن به صورت حلال به گردشگران عرضه می‌شود.

رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس گفت: گردشگری حلال می‌تواند صنعت گردشگری ایران را متحول کند. به شرط آن که هدف‌گذاری‌های گردشگری پراکنده نباشد و عمده تمرکز برای رونق گردشگری حلال ایران بر کشورهای اسلامی باشد که جمعیتی حدود ۲ میلیارد نفر را شامل می‌شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس با تاکید بر آمادگی مجلس برای پیگیری گردشگری حلال و کشاورزی، افزود: موضوع میراث کشاورزی یکی از موضوعات بسیار مهم است که قابلیت ثبت جهانی و جذب گردشگر دارد.

انتهای پیام/