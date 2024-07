به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از سی.ان.ان، یک نقاشی از دوران کلاسیک که پیش از این دو بار مورد سرقت قرار گرفته بود، در حراجی ماه جولای به قیمت ۳۲ میلیون دلار فروخته خواهد شد.

یک شاهکار هنری در کیسه زباله!

ماجرا این است که این اثر دزدیده شده، زمانی در یک کیسه زباله پلاستیکی در یک ایستگاه اتوبوس در لندن پیدا شده بود. این نقاشی با عنوان «The Rest on the Flight into Egypt» که در فارسی به «استراحت در پرواز مصر» معنی می‌شود، متعلق به هنرمند دوران رنسانس ایتالیا «Titian» / «تیسین» است.

بر اساس توضیحات خانه حراج مربوطه؛ نقاشی «The Rest on the Flight into Egypt» در حراج کریستی با مبلغی بین ۱۵ تا ۲۴۵ میلیون پوند (معادل ۱۹ میلیون تا ۳۲ میلیون دلار) فروخته خواهد شد.

«Titian»/«تیسین» با نام اصلی وی تیزیانو وچلیو این نقاشی را اوائل قرن شانزدهم خلق کرده است.

این نقاشی عیسای پیامبر، مادرش مریم و یوسف نجار را نشان می‌دهد که در راه رفتن به کشور مصر هستند و این در حالی است که هیردویس پادشاه وقت (هیرود) قصد کشتن عیسی مسیح را داشته است. این جمع سه نفره در میان راه درنگ کرده و در حال استراحت هستند.

باید گفت برخی دیگراز هنرمندان کلاسیک نیز این روایت را دستمایه قرار داده‌اند.

بخشی از اثری از جنتیله دا فابریانو، محصول سال ۱۴۲۳ که عزیمت مریم (س) و کودکش را به مصر نشان می‌دهد

کمی درباره «استراحت در پرواز مصر» اثر تیسین

این نقاشی که رنگ روغن روی بوم است با ابعاد ۱۸.۲۵ در ۲۴.۷۵ اینچ (۴۶.۲ سانتیمتر در ۶۲.۹ سانتیمتر)، در مقایسه با برخی از آثار عظیمی که تیسین بعدها در زندگی خود با آن‌ها شناخته شد، بسیار کوچک‌تر است.

تصویری از نقاشی پرماجرای «The Rest on the Flight into Egypt» که بیش از سی میلیون دلار قیمت‌گذاری شده است

«استراحت در پرواز مصر» به سال ۱۸۰۹ در زمان اشغال وین توسط ناپلئون و نیروهای فرانسوی به پاریس برده شد. سپس در سال ۱۸۱۵ به وین بازگردانده شد و در ادامه به واسطه مجموعه‌های خصوصی به وین بازگردانده شد. تا اینکه به انگلستان رفت و به دست جان الکساندر تین رسید.

این اثر در سال ۱۹۹۵ از خانه نوادگان «Thynne»، به سرقت رفت و به مدت هفت سال ناپدید شد. این ناپدید شدن قبل از اینکه اثر در یک ایستگاه اتوبوس در لندن توسط کارآگاه هنری چارلز هیل پیدا شود، رخ داده بود.

کریستیز در در ادامه توضیحاتش درباره اهمیت و ارزش «The Rest on the Flight into Egypt» گفته است: این نقاشی به دلیل رنگ‌های به کار رفته و کنتراست اثر در فضایی طبیعی در مقاطعی مورد علاقه اشراف، دوک‌ها و امپراطورها بوده است و یکی از دلایل ارزش آن در مقاطع مختلف تاریخی همین موضوع است.

در پایان کریستیز اثر ««استراحت در پرواز مصر» حاصل سفری طولانی و پرحادثه بوده که هنوز به پایان نرسیده است.

این نقاشی به عنوان بخشی از حراج «ld Masters Part I» است که در کریستی لندن ارائه می‌شود.

