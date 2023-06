معرفی برگزیدگان فستیوال ملی طراحی سنگ ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایشگاه «بیا ز سنگ بپرسیم» عصر جمعه بیست و ششم خردادماه راست ساعت ۱۶:۰۰ در نگارخانه «سهراب» گشایش یافت.

طی این اتفاق نوزده اثر برگزیدگان فستیوال ملی طراحی سنگ ایران سال گذشته پیش روی مخاطبان قرار داده شد.

این آثار با حمایت نگارخانه «سهراب» در معرض دید علاقمندان طراحی سنگ و عموم هنردوستان قرار گرفته است. برخی از هنرمندان عرصه هنر و معماری نظیر هوشنگ مهر اردلان، عباس مشهدی‌زاده، محمدیوسف نیلی، علی خسروی، جاوید رمضانی، کوروش قاضی‌مراد، آناهیتا ابوترابی، فرهاد آذرمی در این برنامه حضور داشتند.

بخش اول نمایشگاه با عنوان «بیا زسنگ بپرسیم» به چیدمانی تعاملی و مفهومی اثر شاهین ترکمن اختصاص داشت. طی این رونمایی ضمن مشارکت دادن بازدیدکنندگان خاطره‌ای از بازی‌ها را نیز در ذهن آن‌ها تداعی کرد.

این چیدمان شامل ده گوی سنگی از جنس «آلاباستر» است که یکی از این گوی‌ها صیقل داده شده و مابقی، مات هستند. ابعاد گوی‌ها به گونه‌ای چیدمان شده که بتوان آن‌ها را با دست برداشت یا با پا تکان داد. این گوی‌ها و تلاش مخاطب برای تکان دادن و به حرکت در آوردنشان یادآور بازی «بوچت» است و مشارکت مخاطبان نمایشگاه را فراهم می‌کند.

ترکمن با اضافه کردن این بخش به نمایشگاه، تلاش کرده نقش «مخاطب»، «هنرمند»، «اثر هنری» و «محیط» را به کلی تغییر داده و تعریف جدیدی را ارائه کند؛ چرا که معنا یافتن اثر هنری درگرو مشارکت مخاطب است.

در کنار این چیدمان مفهومی، در همین بخش و در بدو ورود به طبقه فوقانی گالری، مجسمه‌ای از ریحانه خجسته‌صفا (یکی از برگزیدگان فستیوال) نیز جانمایی شده است.

اثر دیگر ریحانه خجسته صفا با عنوان «حس موج» که حائز رتبه دوم فستیوال شده است در طبقه پایین نگارخانه قرار دارد. در طبقه پایین نگارخانه آثار برگزیده فستیوال به نمایش گذاشته شده است.

آرای داوران و جزییات انتخاب‌ها

رتبه نخست

در این فستیوال، به علت تعداد آراء مساوی هیات داوران، سه نفر به عنوان نفر سوم و ۴ نفر نیز به عنوان نفر چهارم معرفی شدند. فرزانه وزیری‌تبار (متولد ۱۳۶۶)، رتبه نخست این فستیوال را با اثری تحت عنوان «کوچک مقیاس‌ها» کسب کرده است که چیدمانی از بازی معروف و خاطره‌انگیز هفت سنگ است. هنرمند کاغذهایی رنگی لابه‌لای سنگ‌ها قرار داده و از مخاطبان می‌خواهد تا خاطراتشان را بر روی این کاغذهای رنگی بنویسند و آن را با انتخاب خود در اثر جانمایی کنند.

وزیری‌تبار فارغ‌التحصیل رشته نقاشی از هنرستان هنرهای تجسمی یزد، مدرک لیسانس رشته مجسمه‌سازی و فوق لیسانس رشته پژوهش هنر را از دانشگاه تهران دریافت کرده و در رشته هنر عمومی و استراتژی‌های هنری جدید در دانشگاه باهاوس آلمان مشغول تحصیل کرده است. او ساخت پروژه‌های شهری چون «بازی فرم و فضا»، «سایه‌های نور» و «آدم و حوا» در تهران را به انجام رسانده است. آثار وزیری تبار در نمایشگاههای متعدد در ایران و دیگر کشورها به نمایش درآمده و برنده جوایزی شده است.

رتبه دومی‌ها

«جسم صلب» عنوان اثری از ساقی کُمایی یکی از سه هنرمندی است که رتبه دوم فستیوال را کسب کرده است.

«حس موج» اثر ریحانه خجسته صفا (دیگر اثرِ حائز رتبه دوم) الهامی است از فرم و خطوط شکل دهنده پوسته نرم تنان. همچنین سهیل قندیلی با اثر «خارا»، دیگر هنرمند کسب‌کننده عنوان دوم این فستیوال بوده است.

رتبه سومی‌ها

از دیگر آثار برگزیده می‌توان به «پله ۲۱» اثر مشترک سعید سعیدنژاد و آریا آخوندزاده اشاره کرد که نمادی از سیر تحولی و تکاملی در فضای مکعب است. این اثر رتبه سوم را کسب کرده. لیلا سبیانی، فرزان شاماسبلو و مونا رهنما هلالی دیگر نفرات کسب کننده رتبه سومِ این رقابت هستند.

گفتنی است، هر یک از شرکت‌کنندگان این نمایشگاه خود در زمره طراحان و معماران فعال کشور هستند که طرح‌ها و ایده‌های خودشان رابا کشف شعور نهفته در ماده سنگ به معرض دید قرار داده‌اند.

دیگر برگزیدگان

هنرمندانی چون بهنام آخربین مغانلو، پوران دریایی، سعید علیاری، حمیدرضا خدایی، سعید رحیمی نژاد، شیوا پرتوی، سید شایان شجره، هامون افشار و محمدعلی نعمتی دیگر برگزیدگان این فستیوال هستند که آثارشان در معرض نمایش قرار گرفته است.

توضیحات عضو شورای سیاست‌گذاری و انتخاب آثار فستیوال

حسین دنیاگرد راد (عضو شورای سیاست‌گذاری و انتخاب آثار این فستیوال) درباره جزییات فستیوال گفت: جنس سنگ، رنگ سنگ و نقوش و ساختار آن متناسب با طبیعت به گونه‌ای شکل گرفته که به خوبی مشخص می‌کند، چه کاربردی دارد؛ بدین معنا که خلقت آن به گونه‌ای است که نقش سنگ نشان می‌دهد چه کاربردی می‌تواند در مجسمه‌سازی و تبدیل به اسلب یا تایل و امثال آن داشته باشد. این تخصص و هنر ما است که زبان سنگ را درک کنیم و بشناسیم و بخشی از معضل ما در تولید و فرآوری سنگ در ایران بی‌توجهی به همین مسائل است.

دنیاگرد راد افزود: یکی از هدف‌های برگزاری این رویداد ایجاد پیوند مؤثر میان «معماری»، «طراحی» و «مجسمه‌سازی» با استفاده از سنگ بوده است. این معمار در عین حال تصریح می‌کند که «بر طبق آموزه‌های تفکر طراحی یا تفکر دیزاین، کشف شعور نهفته در مواد و استفاده از آن‌ها در فرایند طراحی یکی از راه‌های رسیدن به طرح‌های خلاق و نوآورانه است. این یکی از اهدافی هست که در فستیوال ملی طراحی سنگِ ایران پیگیری شده است.

او درباره چگونگی دریافت آثار هنرمندان توسط دبیرخانه و چند و چون آن گفت: از طریق فراخوانی که سال ۱۳۹۹ به شکل سراسری اطلاع‌رسانی شد، در مرحله نخست تعداد قابل‌توجهی از طراحان، هنرمندان و معماران کشور طرح‌ها و ایده‌های نوآورانه و خلاقیت‌های خودشان را با کشف شعور نهفته در ماده سنگ تا اسفند ۱۳۹۹ به صورت فایل تصویری در قالب فایل سه بعدی‌سازی شده رایانه‌ای یا عکس از مدل و ماکت و یا اتود دستی به دبیرخانه این فستیوال ارسال کردند.

حسین دنیاگرد راد در پایان گفت: پس از انتخاب آثار برگزیده، در مرحله دوم، ساخت آثار با استفاده از سنگ‌های منتخب از معادن سنگ کشور که در اختیار طراحان و هنرمندان قرار گرفت، آغاز شد. نهایتاً آثار ساخته شده توسط هیأت داوران مورد داوری قرار گرفت که علاوه بر انتشار در کتاب فستیوال، اینک در قالب «نمایشگاه فستیوال ملی طراحی سنگ ایران» در نگارخانه سهراب به دید عموم گذاشته شده است.

گفتنی است، فستیوال ملی طراحی سنگ ایران رویدادی است که با موضوع «ساخته‌های سنگی کوچک مقیاس» و با هدف حمایت از ایده‌های خلاق و نوآورانه معماران، طراحان و هنرمندان ایرانی برگزار شد؛ آن هم در کشوری که به لحاظ منابع طبیعی سنگ، از کشورهای بسیار غنی جهان محسوب می‌شود. این رویداد را می‌توان فرصتی برای ادراک و شناسایی زبان سنگ دانست؛ آن هم در شرایطی که بخشی از معضل امروز ما در تولید و فرآوری سنگ در ایران، بی‌توجهی به همین مساله در معماری و شهرسازی است. هیأت داوران این رویداد متشکل از بهروز دارش (مجسمه ساز)، هوشنگ مهراردلان (معمار)، غلامحسین نامی (نقاش)، کارلو واننیکولا (طراح) و خوزه کارلوس پالاسیوس (طراح) بودند و اعضای شورای سیاست‌گذاری و انتخاب آثار را، احمد شریفی، فرهاد آذرمی، حسین دنیاگرد راد، محمدیوسف نیلی، حسین موسوی، ایمان علاقبند، محمد رسا، محمد مالکی، رضا حسن زاده و مهدی فلاح تشکیل دادند. در این رویداد ملی، از بین ۶۳۲ طرح ارسالی، در مرحله اول ۱۵۰ طرح و در مرحله بعد ۹۰ طرح و در مرحله نهایی ۱۹ طرح انتخاب گردید.

گفتنی است نمایشگاه گروهی «بیا ز سنگ بپرسیم» (Let us ask stone) را می‌توانید تا ۷ تیر ۱۴۰۲، در نگارخانه سهراب به نشانی خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، شماره ۱۴۲ تماشا کنید.

