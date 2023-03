به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در حکمی ضمن تشکر از زحمات سیدعطالله مجابی در اموربین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران، داود عادلی را به سمت مدیر امور بین‌الملل انجمن سینمای جوانان ایران منصوب کرد.

ماموریت‌هایی که در حکم داود عادلی ذکر شده، شامل «گسترش روابط سینمایی به ویژه تعامل و عرضه فیلم‌های کوتاه با فستیوال‌های کشورهای منطقه غرب آسیا و کشورهای فارسی‌زبان»، «حضور فعال‌تر فیلم‌های انجمن در جشنواره‌های بین‌المللی»، «تثبیت جایگاه انجمن سینمای جوانان ایران به عنوان بازیگری موثر در حوزه پخش فیلم کوتاه»، «برگزاری هفته‌های فیلم بین المللی برای معرفی هر چه بیشتر سینمای کوتاه ایران» و «تعامل روزافزون با فیلمسازان مستعد، مسلمان و ضدجریان برای رسیدن به تولیدات مشترک بر اساس فرهنگ مشترک اسلامی» است.

داود عادلی مدرس دانشگاه و نخبه کشوری در حوزه فیلم و رسانه است. وی نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده بیش از ۲۰ انیمیشن، مستند و برنامه ترکیبی برای مخاطبان بین‌المللی است.

همچنین عضو موسس و هیات مدیره سومین شرکت دانش بنیان کشور در حوزه «انیمیشن» و «صنایع دیداری و شنیداری» و مدیر اولین شبکه سازمان صداوسیما در حوزه تولید و نشر محتوای بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی، عضویت در بنیاد ملی نخبگان، سابقه بیش از یک دهه تدریس، ارائه علمی در سمینارهای بین‌المللی فیلم و پیچینگ انیمیشن، فعالیت در بازارهای جهانی فیلم و تلویزیون در کشورهای فرانسه، روسیه و مستقل مشترک المنافع و نگارش آثار علمی، پژوهشی در حوزه دین و رسانه را در کارنامه خود دارد.

وی فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی کارگردانی و فیلمنامه نویسی، کارشناسی ارشد کارگردانی، دکتری مدیریت استراتژیک فضای مجازی و دارای مدارک آکادمیک زبان انگلیسی از دانشگاه کمبریج انگلستان و سازمان ETS آمریکا است.

وی تهیه کننده انیمیشن سینمایی بین‌المللی «خاطرات جبرائیل» که اولین تجربه سینمایی مبتنی بر فن‌آوری هوش مصنوعی در ایران و برگزیده رویداد رویازی تهراناست، که با مشارکت هنرمندان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مرحله پیش‌تولید قرار دارد.

از جمله دیگر آثار او در حوزه فیلم و انیمیشن که با مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به تولید رسیده‌اند می‌توان به عناوین ذیل اشاره کرد:

Immortals, Samaritan’s Lantern, One of Us, Recovery, Resurrection, The Lost Tales, The Heretic of Love, Inversion, The Knight of Truth, The Inheritor of Adam, The Family Tree, Dove of Peace, Forgotten Child، Once Upon a Time in the West, ….

