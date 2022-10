به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمنصور سیدسجادی (سرپرست ایرانی کاوش باستان‌شناسان در شهر سوخته) از برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای ده سال اخیر کاوش‌های باستان‌شناسی در شهر سوخته خبر داد و گفت: گروه باستان‌شناسی شهر سوخته با همکاری موزه ملی ایران و دانشگاه سالنتو ایتالیا به زودی نمایشگاه نسبتا بزرگی از فعالیت‌های سال‌های گذشته تیم باستان‌شناسان در قالب نمایشگاه عکس و پوستر برگزار خواهد کرد. این نمایشگاه فعالیت‌های باستان‌شناسی شهر سوخته در بازه زمانی یک دهه اخیر یعنی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ را دربرمی‌گیرد.

او ادامه داد: این نمایشگاه در تهران، زاهدان، زابل و شهر لچه ایتالیا در دانشگاه سالنتو برگزار خواهد شد. اکنون کارهای اولیه این نمایشگاه در حال انجام است و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال جاری شاهد برگزاری این نمایشگاه باشیم. این نمایشگاه احتمالا یک ماهه خواهد بود و عموم جامعه می‌توانند از آن دیدن کنند.

سرپرست ایرانی کاوش باستان‌شناسان در شهر سوخته با اشاره به آنکه نمایشگاه عکس و پوستر یک دهه کاوش در شهر سوخته همراه با ارائه یک کاتالوگ خواهد بود که بازدیدکنندگان بتوانند از طریق اطلاعات این کاتالوگ بهتر در جریان کاوش‌های باستان‌شناسی شهر سوخته و موقعیت آن قرار بگیرند، درخصوص این نمایشگاه گفت: مطالبی که در این نمایشاگاه در قالب عکس و پوستر به نمایش گذاشته می‌شود چند بخش خواهد بود. بخشی مربوط به طبیعت سیستان در بخش شهر سوخته است و بخش دیگر تاریخچه‌ای کوتاه از پیشینه کارهای گذشته از سال ۱۳۷۶ تا۱۳۹۰ را دربرمی‌گیرد. همچنین پوسترهایی از کارگاه‌های حفاری، فضاهایی که بدست آمده و اطلاعاتی که داریم در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد. حدود ۸۰ پوستر عکس نیز درباره اشیاء کشف شده از شهر سوخته است که در میان آن‌ها قطعا اشیاء شاخص از جمله جمجمه‌ای که عمل جراحی روی آن انجام شده بود، بازسازی چشم مصنوعی و تبلت حسابداری که در آخرین فصل کاوش بدست آمده، در قالب پوسترهایی با تصاویر بزرگتر به نمایش گذاشته می‌شوند.

او آشنایی عموم جامعه با کاوش‌های شهر سوخته و یافته‌های آن‌را یکی از دلایل برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: از آنجا که امکان دیدن آثار کشف شده در شهر سوخته برای همگان میسر نیست، بر آن شدیم تا با برگزاری نمایشگاهی از عکس‌ها و تصاویر کاوش‌های شهر سوخته و یافته‌های آن، امکان آشنایی و دیدن این آثار را حتا در قالب عکس برای علاقه‌مندان در داخل و خارج از کشور فراهم کنیم.

سیدسجادی درخصوص این مهم که آیا امکان نمایش اشیاء در نمایشگاه فوق وجود دارد یا خیر، گفت: طی سال‌های اخیر بیش از ۱۰ هزار شیء طی کاوش‌های شهر سوخته کشف شده است. این آثار به امین اموال‌های موزه‌ها و مراکز میراث استان تحویل شده‌است. البته معتقد هستم که بسیار نیکو خواهد بود که بتوانیم نمایشگاهی از منتخبی از اشیاء شهر سوخته نیز برگزار کنیم اما این کارها هزینه‌بر است. بسیاری از این اشیاء بعد از انقلاب در استان سیستان و بلوچستان انبار شده و جذاب است که بتوانیم آن‌ها را در معرض دید عموم قرار دهیم.

این باستان‌شناس همچنین درخصوص وضعیت آثار کشف شده طی یک دهه اخیر که در موزه‌ها و انبارهای میراث استان سیستان و بلوچستان نگهداری می‌شوند، گفت: وضعیت آثار خوب است. این آثار تحویل امین اموال‌ها داده شده و در انبارها نگهداری می‌شود. البته دقیق نمی‌دانم که با این اشیاء چه کرده‌اند.

او همچنین از تغییر محل آزمایشگاه موزه شهر سوخته خبر داد و گفت: در بخش مرکزی موزه شهر سوخته تغییراتی اعمال شده است و قصد داریم با جابه‌جایی آزمایشگاه از وسط سالن موزه، از آن بخش به عنوان بخش جدیدی برای نمایش آثار موزه استفاده کنیم. درواقع شاید بتوانیم از این طریق علاوه بر آثاری که در ویترین‌های موزه قرار دارند، آثار جدیدتری را نیز به نمایش بگذاریم.

به گفته سیدسجادی، طی این سال‌ها تعداد زیادی مقاله و کتاب از فعالیت‌های باستان‌شناسی در شهر سوخته منتشر شده که از آن جمله می‌توان به کتاب‌های «شواهد هنری و فن آوری در شهر سوخته» که با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان در ۱۱۴ صفحه در سال ۱۳۹۶ منتشر شد، «ایران و ایتالیا: ۶۰ سال همکاری» به همت میراث فرهنگی، موزه ملی ایران و با همکاری پیر فرانچسکو کالیری، آدریانو رسی و جبرییل نوکنده در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، «دهانه غلامان: شهری هخامنشی در جنوب شرقی ایران» توسط انتشارات آریارمنا در ۳۰۸ صفحه در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، جلد اول و دوم «شهر سوخته: هنر و باستان‌شناسی حوزه دلتای رودخانه هیرمند» با همت فرهنگستان هنر در سال ۱۳۹۸ منتشر و برنده کتاب سال جشنواره بین المللی فارابی شد، مجموعه مقالات شهر سوخته ۲ به کوشش سیدمنصور سیدسجادی و انریکو اسکالونه در صص ۴۴۶ و در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، «شیرها و گاوهای ایران باستان در آکوئی لی یا « آثار زرین و پیکره‌های دوره‌های هخامنشی و ساسانی موزه ملی ایران و موزه تخت جمشید» به کوشش کریستیانو تیوسی، مارتا نولو و مارگریتا بلجویوز در سال ۱۳۹۸ از زبان ایتالیایی ترجمه و منتشر شد، «هشت گفتار درباره تاریخ و باستان‌شناسی سیستان و بلوچستان» به همت نشر آبی در سال ۱۳۹۸ منتشر شد، «ایران و ایتالیا. ۶۰ سال همکاری در میراث فرهنگی» توسط آدریانو رسی، سیدمنصور سیدسجادی، روح الله شیرازی و پیرفرانچسکو کاللیری گردآوری و تدوین و در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، مجموعه مقالات همایش ایران و ایتالیا. ۶۰ سال همکاری در میراث فرهنگی، مجموعه مقالات شهر سوخته ۳ به کوشش سیدمنصور سیدسجادی و انریکو اسکالونه در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، «دهانه غلامان»، «نویافته‌های شهرسوخته» و «سیستان دردوران تاریخی» در قالب مجموعه «از ایران چه می‌دانم» در سال ۱۴۰۰ منتشر شد، اشاره داشت که گروه باستان‌شناسی شهر سوخته آنها را در چهار سال اخیر منتشر کرده است.

او ادامه داد: کتاب‌های Compendio strorico dell’Iran attraverso le collezioni del Museo nazionale dell’Iran، Iran and Italy. ۶۰ Years of Collaboration in Cultural Heritage. Proceedings of the Workshop. ، در سال ۲۰۲۱ و کتاب‌هایEXCAVATIONS AND RESEARCHES AT SHAHR-I SOKHTA 2، EXCAVATIONS AND RESEARCHES AT SHAHR-I SOKHTA ۳ و Ten Essays on Shahri I Sokhta نیز در سال ۲۰۲۲ منتشر با همکاری گروه باستان‌شناسی ایتالیایی منتشر شدند.

