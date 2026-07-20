تأکید پست فارس بر مدیریت ورودی کارتهای سوخت/ توزیع سریعتر با تنظیم حجم مرسولات
در نشست مشترک مسئولان اداره کل پست استان فارس و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، بر لزوم مدیریت فرآیند تحویل، پردازش و توزیع کارتهای هوشمند سوخت و انطباق حجم ورودی مرسولات با ظرفیتهای عملیاتی شبکه پستی تأکید شد.
به گزارش ایلنا، سرپرست اداره کل پست استان فارس با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و شبکه پستی، خواستار برنامهریزی دقیق برای تحویل کارتهای هوشمند سوخت متناسب با ظرفیت روزانه پردازش و توزیع مرسولات شد تا از ایجاد ترافیک عملیاتی و تأخیر در خدمترسانی جلوگیری شود.
محمد راستیکردا در این دیدار با قدردانی از همکاری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، اظهار کرد: همزمانی این فرآیند با خدمترسانی به زائران اربعین حسینی، شرایط ویژهای را برای شبکه پستی ایجاد کرده و در حال حاضر ارسال گذرنامه زائران در اولویت عملیاتی قرار دارد؛ با این حال، روند توزیع کارتهای سوخت با جدیت دنبال میشود.
وی با اشاره به افزایش حجم مرسولات پستی به دلیل تغییر الگوی مصرف مردم و توسعه خریدهای اینترنتی، افزود: حفظ کیفیت خدمات و تحویل بهموقع مرسولات از اولویتهای اصلی پست فارس است و لازم است ورود کارتهای سوخت به شبکه پستی بر اساس ظرفیت واقعی پردازش و توزیع انجام شود.
سرپرست اداره کل پست فارس همچنین پیشنهاد برگزاری نشستهای ماهانه مشترک برای بررسی روند اجرا، شناسایی موانع و بهبود فرآیند توزیع کارتهای سوخت را مطرح کرد.
در ادامه این نشست، معاون فنی و بازرگانی پست فارس با اشاره به برخی چالشها از جمله قطعی برق یا اختلالات مقطعی در فرآیند چاپ کارتها، گفت: پیامک ارسالی از سوی شرکت نفت صرفاً به معنای صدور کارت است و به منزله تحویل آن به شبکه پستی نیست.
سعید شعبانی افزود: پس از ورود کارتها به شبکه پستی، فرآیند توزیع آغاز شده و کارتهای سوخت حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از ثبت ورود در شبکه، به نشانی گیرندگان ارسال خواهد شد.
حمیدرضا فاضلی رئیس اداره شخصیسازی کارت هوشمند سوخت نیز ضمن قدردانی از عملکرد کارکنان شبکه پستی فارس، اعلام کرد: پیشنهادهای مطرحشده برای اصلاح فرآیند اطلاعرسانی به متقاضیان و تسهیل مراحل چاپ و تحویل کارتها بررسی خواهد شد.
حمید فرحناک رئیس تجزیه و مبادلات پست استان فارس هم گزارشی از روند گردش مرسولات ارائه و راهکارهایی برای افزایش سرعت و بهبود فرآیند توزیع کارتهای هوشمند سوخت مطرح کرد.