به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به اهمیت گسترش همکاری‌ها و هم‌افزایی میان دو مجموعه اظهار کرد: پرداختن به امور خیر و کمک به اقشار نیازمند، علاوه بر آنکه یک وظیفه دینی و انسانی است، مسئولیتی ملی و اجتماعی نیز محسوب می‌شود و بخش صنعت همواره در انجام این رسالت نقش مؤثری ایفا کرده است.

عباس برنهاد با قدردانی از مشارکت صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان استان در حمایت از ایتام، خانواده‌های نیازمند و ایجاد فرصت‌های شغلی برای مددجویان افزود: فرهنگ نیکوکاری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان فعالان اقتصادی استان جایگاه ارزشمندی دارد و باید با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه ارتقای این مشارکت‌ها بیش از گذشته فراهم شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، توانمندسازی جامعه هدف را مؤثرترین مسیر برای خروج پایدار از چرخه فقر دانست و تصریح کرد: ارائه آموزش‌های فنی و مهارتی متناسب با نیاز صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر و معرفی افراد توانمند به واحدهای تولیدی را فراهم می‌کند و به اشتغال پایدار مددجویان منجر می‌شود.

برنهاد همچنین با تقدیر از واحدهای صنعتی مشارکت‌کننده در جذب و به‌کارگیری افراد تحت پوشش کمیته امداد، استفاده از ظرفیت صنعتگران خیر استان برای حمایت از خانواده‌های نیازمند را از دیگر محورهای همکاری مشترک برشمرد.

توانمندسازی؛ رویکرد اصلی کمیته امداد در دهه اخیر

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس با بیان اینکه در یک دهه اخیر، اولویت اصلی کمیته امداد توانمندسازی جامعه هدف بوده است، گفت: با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و آموزشی و نهادهای تخصصی، مدل‌های علمی و کاربردی توانمندسازی طراحی و اجرا شده تا مددجویان با کسب مهارت و دانش لازم وارد بازار کار شوند.

مرتضی موصلی با اشاره به توسعه کسب‌وکارهای خرد در استان افزود: تمرکز بر فعالیت‌های دارای مزیت و متناسب با شرایط اقتصادی فارس، زمینه اجرای طرح‌هایی همچون نیروگاه‌های خورشیدی کوچک‌مقیاس و حمایت از مشاغل مولد را فراهم کرده است.

وی همچنین از همکاری گسترده کمیته امداد با شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز فناوری برای ایجاد فرصت‌های نوین اشتغال خبر داد و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت این شرکت‌ها، زمینه اشتغال پایدار و ارتقای مهارت‌های جامعه هدف را فراهم کرده است.

مدیرکل کمیته امداد استان فارس با اشاره به مدل جدید همکاری با کارفرمایان گفت: در این الگو، تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد و منافع حاصل از اجرای طرح، هم برای جامعه هدف و هم برای کارفرما خواهد بود.

وی افزود: برای کارفرمایانی که مددجویان تحت پوشش کمیته امداد را به کار گیرند، تسهیلات ویژه اشتغال و بسته‌های حمایتی پیش‌بینی شده و سهم بیمه کارفرما برای این افراد به مدت سه سال از سوی کمیته امداد پرداخت می‌شود.

در پایان این نشست، دو طرف بر تدوین و اجرای تفاهم‌نامه‌ای جدید با محوریت توسعه اشتغال، توانمندسازی مددجویان، آموزش‌های مهارتی، حمایت از کارفرمایان و گسترش مشارکت‌های اجتماعی و خیرخواهانه صنعتگران استان تأکید کردند.

انتهای پیام/