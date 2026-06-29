حفظ اشتغال؛ مأموریت بزرگ اصناف در روزهای سخت

به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی گفت: اصناف به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اشتغال‌زای کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ فرصت‌های شغلی دارند. هر واحد صنفی علاوه بر فعالیت اقتصادی، منبع درآمد چندین خانوار محسوب می‌شود و تعطیلی آن می‌تواند آثار گسترده‌ای بر معیشت جامعه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه حمایت‌های دولتی دراین حوزه باید با هدف حفظ اشتغال طراحی شود، افزود: ارائه تسهیلات حمایتی، کاهش هزینه‌های بیمه‌ای و ایجاد مشوق‌های مالی برای کارفرمایان می‌تواند از اخراج نیروها جلوگیری کند. همچنین توسعه آموزش‌های مهارتی و بازآموزی کارکنان در دوران رکود می‌تواند زمینه بازگشت سریع‌تر کسب‌وکارها به شرایط عادی را فراهم کند.

جوانمردی درپایان گفت: تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که در دوران بحران توانسته‌اند اشتغال را حفظ کنند، در دوران بازسازی نیز سریع‌تر به رشد اقتصادی بازگشته‌اند. از این رو حمایت از اشتغال باید یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری در شرایط جنگی باشد.

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