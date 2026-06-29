رئیس اتاق اصناف مرکز فارس خواستار شد:
حفظ اشتغال؛ مأموریت بزرگ اصناف در روزهای سخت
رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: اشتغال یکی از مهمترین ارکان ثبات اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است. در شرایط جنگی، بسیاری از کسبوکارها با کاهش درآمد و افزایش هزینهها مواجه شدند و این مسأله خطر تعدیل نیرو را افزایش داد.
به گزارش ایلنا، حجت جوانمردی گفت: اصناف به عنوان یکی از بزرگترین بخشهای اشتغالزای کشور، نقش تعیینکنندهای در حفظ فرصتهای شغلی دارند. هر واحد صنفی علاوه بر فعالیت اقتصادی، منبع درآمد چندین خانوار محسوب میشود و تعطیلی آن میتواند آثار گستردهای بر معیشت جامعه داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه حمایتهای دولتی دراین حوزه باید با هدف حفظ اشتغال طراحی شود، افزود: ارائه تسهیلات حمایتی، کاهش هزینههای بیمهای و ایجاد مشوقهای مالی برای کارفرمایان میتواند از اخراج نیروها جلوگیری کند. همچنین توسعه آموزشهای مهارتی و بازآموزی کارکنان در دوران رکود میتواند زمینه بازگشت سریعتر کسبوکارها به شرایط عادی را فراهم کند.
جوانمردی درپایان گفت: تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که در دوران بحران توانستهاند اشتغال را حفظ کنند، در دوران بازسازی نیز سریعتر به رشد اقتصادی بازگشتهاند. از این رو حمایت از اشتغال باید یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری در شرایط جنگی باشد.