اجرای طرح توزیع ارزاق میان ۲۰۰ خانوار نیازمند اطراف حرم سیدعلاءالدین حسین(ع)
رئیس هیئت امنای حرم حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) شیراز با اشاره به اجرای طرح توزیع بستههای ارزاق میان ۲۰۰ خانوار نیازمند اطراف حرم، گفت: رویکرد این آستان مقدس تنها به کمکهای معیشتی محدود نیست و حمایت از نیازمندان باید با آموزش مهارتهای شغلی، برنامههای فرهنگی و توانمندسازی اقتصادی همراه باشد.
وی اظهار کرد: همزمان با مناسبتهای آیینی اخیر و در راستای انجام وظایف اجتماعی و دینی، طرح توزیع ارزاق برای ۲۰۰ خانوار از مستمندان و خانوادههای تحت پوشش در محدوده اطراف حرم مطهر، با همکاری ادارهکل کمیته امداد امام خمینی(ره) در حال اجراست.
طاهری با بیان اینکه این طرح با همافزایی میان مجموعه حرم و نهادهای حمایتی اجرا میشود، افزود: برای هر یک از این خانوادهها بستههای ارزاق باکیفیت و به ارزش تقریبی پنج میلیون تومان تهیه شده است تا بخشی از نیازهای اساسی آنان تأمین شود.
رئیس هیئت امنای حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) این اقدام را در راستای پاسداشت ارزشهای والای امام خمینی(ره) و تجلی روحیه خدمت به محرومان دانست و گفت: کمک به اقشار کمبرخوردار از مهمترین مسئولیتهای اجتماعی و دینی مراکز مذهبی و بقاع متبرکه است.
وی با تأکید بر اینکه حمایت از خانوادههای نیازمند نباید تنها به تأمین نیازهای مادی محدود شود، اظهار کرد: در کنار بستههای معیشتی، برنامههایی برای تهیه و توزیع بستههای فرهنگی و آموزشی نیز در دستور کار قرار گرفته است تا زمینه رشد فکری، تربیتی و فرهنگی فرزندان این خانوادهها فراهم شود.
طاهری ادامه داد: هدف ما این است که حمایت از یک خانواده صرفاً به رفع مشکلات اقتصادی محدود نشود، بلکه ابعاد معنوی، فرهنگی و علمی آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا بتوان زمینه رشد و پیشرفت پایدار را برای اعضای خانواده فراهم کرد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز افزود: نگاه حرم مطهر در حوزه خدمات اجتماعی، نگاهی بلندمدت و مبتنی بر ارتقای کیفیت زندگی خانوادههای نیازمند است و به همین دلیل برنامههای فرهنگی و آموزشی در کنار حمایتهای معیشتی دنبال میشود.
رئیس هیئت امنای حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) یکی از مهمترین محورهای فعالیتهای اجتماعی این آستان را توانمندسازی اقتصادی مستمندان عنوان کرد و گفت: معتقدیم بهترین شیوه حمایت از نیازمندان، فراهم کردن زمینه استقلال اقتصادی آنان است.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری دورههای مهارتآموزی افزود: کلاسهای آموزشی مختلف از جمله آموزش خیاطی برای خانوادههای نیازمند برگزار میشود تا افراد بتوانند با کسب مهارت، فرصت اشتغال و درآمدزایی برای خود ایجاد کنند.
دبیر جامعه روحانیت شیراز تصریح کرد: این برنامهها با هدف عزتبخشی به خانوادهها، افزایش اعتماد به نفس و ارتقای تابآوری آنان در برابر مشکلات اقتصادی طراحی شده است.
وی بیان کرد: فعالیتهای آموزشی و مهارتی حرم مطهر محدود به یک دوره زمانی خاص نیست و در سالهای گذشته نیز اجرا شده است. این روند با حمایت خیرین و نیکوکاران در آینده نیز ادامه خواهد یافت تا خانوادههای نیازمند بتوانند با تکیه بر توانمندیهای خود به جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایدارتری دست یابند.
رئیس هیئت امنای حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین(ع) از خیرین و نیکوکاران دعوت کرد در اجرای طرحهای اجتماعی، فرهنگی و حمایتی این آستان مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی در پایان گفت: مشارکت خیرین علاوه بر رفع بخشی از مشکلات معیشتی نیازمندان، موجب تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فعالیتهای فرهنگی و تربیتی و گسترش فرهنگ همدلی و خدمترسانی در جامعه خواهد شد.