حضور میدانی ۸ گروه تخصصی برای نظارت بر آموزش مجازی و مدارس

به گزارش ایلنا، این گروه‌ها که متشکل از کارشناسان کارشناسان مسئول حوزه‌های مختلف، معاونین اداره و با مدیریت مستقیم مدیر ناحیه هستند، با برنامه‌ریزی منظم، از مدارس بازدید و ضمن بررسی دقیق وضعیت سامانه‌های آموزش مجازی، نحوه برگزاری کلاس‌های آنلاین، حضور و فعالیت معلمان در فضای مجازی، میزان ارتباط با دانش‌آموزان و اولیا و همچنین حضور فیزیکی مدیران و عوامل اجرایی در مدارس را رصد می کنند.

در راستای ارزیابی مستمر کیفیت آموزشی و اطمینان از حسن اجرای فرآیندها، گروه‌های نظارتی متشکل از کارشناسان و مدیران اداره، بازدیدهای میدانی خود را از مدارس آغاز کرده‌اند.

این بازدیدها با حضور در دفاتر مدیران و مشاهده کلاس‌های درسی مجازی، ضمن ارائه راهنمایی‌های تخصصی، بر محورهای کلیدی چون ضرورت حضور مؤثر و مستمر مدیران و کادر اجرایی در مدرسه، نظارت دقیق بر فرایند تدریس مجازی و فعالیت معلمان در بسترهای آموزش الکترونیکی، توجه به کیفیت محتوا و شیوه ارائه درس‌ها در فضای مجازی، تقویت پاسخ‌گویی به دانش‌آموزان و اولیا در پیام‌رسان‌ها و سامانه‌های آموزشی، رعایت ضوابط اداری و آموزشی در شرایط ویژه آموزش غیرحضوری و قدردانی از همت و تلاش مدیران و معلمان ناحیه که در قالب قرارهای آموزشی، با مراجعه به منازل، حسینه‌ها، مساجد و پارک‌ها، به دانش‌آموزان برای یادگیری بهتر و رفع اشکال تمرکز دارند.

در این بازدیدها تأکید ویژه بر این است که این ۸ گروه به صورت جدی، میدانی و مستمر پای کار هستند و بازدیدها اصلا تشریفاتی نیست، بلکه با هدف رصد دقیق، نظارت مسئولانه، ارائه بازخورد سازنده و رفع نواقص احتمالی انجام می‌شود.

