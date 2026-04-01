مدرسه، که باید پناهگاهِ امنِ شکفتن باشد، به قربانگاه مبدل گشت. دیوارهای مدرسه شجره طیبه، گواهی می‌دهند بر مظلومیتی که واژه‌ها در بیانش لکنت می‌گیرند. آن‌جا که صدای خنده‌های ریزِ دخترانه، ناگهان در غرشِ سهمگینِ بمب‌ها گم شد و چادرهای سفیدِ نماز، به سرخیِ خون نشست. این نه فقط کشتارِ کودکان، که ترورِ «امید» و شلیک به قلبِ «صلح» بود.

اما بشنوید ای معامله‌گرانِ مرگ! ای کسانی که با امضای قراردادهای تسلیحاتی، خونِ کودکان را به بهایِ قدرت معامله می‌کنید: هر قطره خونی که از پیشانیِ بلندِ دخترانِ شهیدِ میناب بر زمین ریخت، بذری شد برای بیداری. شجره طیبه، اگرچه در آتش سوخت، اما ریشه‌هایش در عمق جانِ این ملت تنیده شده است. این خون‌های پاک، چونان رودی خروشان، بنیانِ ستمِ «آمریکایی-صهیونیستی» را خواهد شست.

ما در سوگ این لاله‌های پرپر، سر خم نمی‌کنیم؛ چرا که آن‌ها در آغوشِ پروردگارشان، جاودانه شدند. اما قلب‌هایمان لبریز از دردی است که تنها با اجرای عدالت تسکین می‌یابد. نگاهِ انسانی به این فاجعه، نه مرز می‌شناسد و نه مذهب؛ هر انسانی در هر جای جهان، اگر هنوز ذره‌ای از وجدان در نهادش باقی باشد، با دیدن کفش‌های خونیِ رها شده در حیاطِ مدرسه میناب، شانه‌هایش از گریه خواهد لرزید.

فرشتگانِ کوچکِ مدرسه میناب! شما نرفتید، شما تکثیر شدید. نام شما در هر کتابِ درسی، در هر لبخندِ دانش‌آموزی و در هر گلدسته‌ی آزادگی تکرار خواهد شد. ما تا ابد، راویِ مظلومیتِ شما و قساوتِ کسانی خواهیم بود که بزدلانه، قدرتشان را بر سرِ کودکان آزمودند.

سید رسول کشاورز کارشناس ارشد مدیریت شهری شهرداری شیراز

