به گزارش ایلنا، سعید بیاری در جلسه دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور استان فارس که در خصوص بررسی وضعیت سخت و زیان آوری کارگران شاغل در کارخانه سیمان فارس نو که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان کارخانه‌های سیمان برگزار شد گفت: در شرایط کنونی با دستورالعمل‌های سختگیرانه‌تری مواجهیم، اما تمام تلاش ما رسیدگی منصفانه و حمایت از حقوق حقه نیروی کار است.

وی افزود: در سال گذشته با تغییر سیاست‌های کلان دولت، روند بررسی پرونده‌های مشاغل سخت و زیان‌آور به سمت دقت و انطباق بیشتر با قوانین حرکت کرده است.

بیاری ادامه داد: اکنون بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی، کمیته‌های فنی موظف به بررسی دقیق‌تر و مبتنی بر ضوابط است تا حق هر ذی‌نفعی به صورت قانونی احقاق شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌ها، خاطرنشان کرد: امروز با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌ها، سیاست‌ها به سمتی سوق یافته که باید منافع کل نظام و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد. وی تصریح کرد: هدف اجرای دقیق قانون و جلوگیری از تصمیم‌های خارج از چارچوب است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با اشاره به حجم بالای پرونده‌های در دست بررسی، گفت: با وجود افزایش جلسات به دو نشست در هفته، پیگیری می‌کنیم که روند کار با کیفیت و بدون تأخیر غیرضروری ادامه یابد.

وی حضور در این جلسه را نشانه اهمیت دغدغه‌های کارگران دانست و تأکید کرد: از نزدیک در جریان مسائل قرار گرفتیم و قول می‌دهیم با تمام توان برای حل قانونی مشکلات تلاش کنیم.

بیاری در ادامه با تقدیر از اعضای دبیرخانه مشاغل سخت و زیان‌آور استان، گفت: اعضای این کمیته شامل نمایندگان اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی ، سازمان تأمین اجتماعی، علوم پزشکی، کارگران و کارفرمایان با تلاش مضاعف قابل تقدیری در حال خدمت‌رسانی هستند و خروجی کار آن‌ها نشان از پیگیری دقیق امور دارد.

وی در پایان خطاب به حاضرین تاکید کرد: اگرچه دستورالعمل‌ها سختگیرانه‌تر شده، اما ما متعهدیم در چهارچوب قانون، از نیروی کار زحمت‌کش و کسانی که واقعا در مشاغل سخت و زیان آور مشغول کار هستند حمایت کنیم و اجازه ندهیم حق کسی ضایع شود، هرگونه اعتراض به تصمیمات کمیته نیز از طریق مراحل قانونی و کمیته تجدید نظر قابل پیگیری است.

در این جلسه که با حضور نمایندگان کارگران کارخانه‌ سیمان فارس نو استان فارس برگزار شد، مسائل و دغدغه‌های آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد پیگیری‌های لازم در چارچوب مقررات انجام پذیرد.

انتهای پیام/