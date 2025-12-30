خبرگزاری کار ایران
دانشگاه شیراز، میزبان بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت

دانشگاه شیراز، میزبان بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت
بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت، در روزهای ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، به‌همت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، با حضور گسترده اساتید برجسته دانشگاهی، مهندسان و متخصصان صنعت برق ایران در این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت امروز سه‌شنبه، ۹ دی در جمع خبرنگاران از برگزاری این رویداد بزرگ علمی و صنعتی در دانشگاه شیراز خبر داد و گفت: این کنفرانس در روزهای ۱۶ و ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴، در مجموعه همایش‌های رازی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد و کارگاه‌های تخصصی آن نیز از ۱۵ تا ۱۷ دی‌ماه در همان محل برگزار می‌شود.

حیدر صامت با اشاره به پیشینه و جایگاه این کنفرانس افزود: این رویداد علمی پیش‌تر در قالب دو کنفرانس مجزای حفاظت در سیستم‌های قدرت و اتوماسیون سیستم‌های قدرت برگزار می‌شد که به‌منظور تقویت هم‌افزایی علمی و صنعتی، با هم ادغام و در قالب کنفرانس کنونی ارائه شد. نخستین دوره‌ آن، با عنوان اولین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل در سال ۱۳۸۵ ازسوی انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران برگزار شد.

دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت درباره‌ محورهای تخصصی این کنفرانس توضیح داد: در حوزه‌ی «حفاظت در سیستم‌های قدرت»، موضوعاتی مانند حفاظت تجهیزات شبکه‌های صنعتی و سراسری برق، بهبود هماهنگی حفاظتی نیروگاه و خطوط انتقال شبکه، الزامات طرح‌های حفاظتی منابع تجدیدپذیر مقیاس کوچک و بزرگ، حفاظت تجهیزات صنعتی و سراسری برق، حفاظت سیستم‌های انتقال، فوق توزیع و پست‌های فشار قوی، حفاظت در شبکه‌های هوشمند و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، تحلیل عملکرد رله‌ها، حفاظت خطوط AC و DC و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری در سامانه‌های حفاظتی مورد بحث قرار می‌گیرند.

وی افزود: همچنین در حوزه‌ «اتوماسیون در سیستم‌های قدرت»، محورهایی مانند کاربرد اتوماسیون در نیروگاه‌ها و شبکه‌های برق، مانیتورینگ و کنترل هوشمند سیستم‌ها، استانداردهای بین‌المللی نظیر IEC ۶۱۸۵۰، ارتباطات صنعتی مانند MODBUS و LON و نقش فناوری‌های نوین در تحول شبکه‌های توزیع و انتقال ازجمله مباحث کلیدی این بخش هستند. تمرکز ویژه‌ای نیز بر تجربه‌های عملی و چالش‌های بومی در صنعت برق ایران وجود دارد.

استاد مهندسی برق دانشگاه شیراز، هدف از برگزاری این کنفرانس را تبادل دانش و تجربه میان نخبگان صنعت و دانشگاه عنوان کرد و توضیح داد: این کنفرانس فرصتی ارزشمند است تا پژوهشگران دانشگاهی، مهندسان صنعت، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند جدیدترین دستاوردهای خود را ارائه و درباره نوآوری‌ها و چالش‌های حوزه حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت تبادل نظر کنند. برگزاری حضوری این رویداد نیز با هدف گسترش تعاملات مستقیم میان فعالان علمی و صنعتی صورت گرفته است.

صامت با اشاره به برنامه‌های متنوع این دوره گفت: در این کنفرانس، مجموعه‌ای غنی از نشست‌های تخصصی، ارائه‌های شفاهی و پوستر، کارگاه‌های آموزشی و سخنرانی‌های کلیدی برگزار خواهد شد. برنامه‌های کنفرانس شامل ۱۱ نشست ارائه شفاهی مقالات، ۴ نشست پوستر، ۲ نشست تخصصی، ۴ سخنرانی کلیدی و ۲۳ کارگاه آموزشی است. همچنین در مراسم افتتاحیه، مدیران ارشد صنعت برق و شرکت توانیر حضور خواهند داشت.

وی حضور گسترده متخصصان از سراسر کشور را از ویژگی‌های ارزشمند این دوره دانست و گفت: انتظار داریم مهندسان شرکت‌های برق منطقه‌ای، شرکت‌های توزیع و شرکت‌های متخصص در زمینه حفاظت و اتوماسیون، در کنار اساتید و پژوهشگران برجسته دانشگاه‌های کشور، ترکیبی کامل و اثرگذار از صنعت و دانشگاه را در این کنفرانس رقم بزنند. این هم‌نشینی سبب می‌شود موضوعات علمی با چالش‌های واقعی صنعت پیوندی مستقیم پیدا کنند.

دبیر اجرایی کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت در پایان از همه علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد دعوت کرد و اظهار داشت: استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه برق می‌توانند برای اطلاع از جزییات برنامه‌ها و ثبت‌نام در کنفرانس به وب‌سایت رسمی آن به نشانی www.ipaps.ir مراجعه کنند یا از طریق شماره‌های ۰۷۱۳۶۱۳۳۱۸۱ و ۰۹۱۳۲۱۳۱۱۵۴ و همچنین نشانی ایمیل ipaps۲۰۲۶@gmail.com با دبیرخانه ارتباط بگیرند.

 کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم‌های قدرت در مجموعه همایش‌های رازی دانشگاه شیراز (واقع در خیابان ملاصدرا، ساختمان شماره ۲ دانشکده مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) برگزار خواهد شد.

