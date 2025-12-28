به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبداللهی با اشاره به تحویل این واحدها با حضور کارگزار پروژه (ستاد اجرایی فرمان امام) اظهار کرد: روند تکمیل و تحویل واحدهای این پروژه به‌صورت مستمر در حال پیگیری است و بر تسریع در آماده‌سازی و تحویل سایر واحدها به متقاضیان واجد شرایط تأکید شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس افزود: پروژه ۲۴۴ واحدی نهضت ملی مسکن سهل‌آباد در راستای اجرای سیاست‌های دولت در حوزه تأمین مسکن و پاسخ‌گویی به نیاز متقاضیان واجد شرایط در حال اجراست و تحویل واحدها به‌صورت مرحله‌ای و بر اساس تکمیل آورده متقاضیان انجام می‌شود.

عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان فارس بر آن است تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و کارگزار پروژه، فرآیند تکمیل و تحویل واحدهای باقی‌مانده در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

