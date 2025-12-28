مدیرکل راه و شهرسازی فارس خبرداد؛
تحویل تعدادی از واحدهای پروژه ۲۴۴ واحدی نهضت ملی مسکن سهلآباد به متقاضیان
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس از تحویل تعدادی از واحدهای پروژه ۲۴۴ واحدی نهضت ملی مسکن سهلآباد شیراز به متقاضیانی که آورده خود را بهصورت اقساطی تکمیل کرده بودند، خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی عبداللهی با اشاره به تحویل این واحدها با حضور کارگزار پروژه (ستاد اجرایی فرمان امام) اظهار کرد: روند تکمیل و تحویل واحدهای این پروژه بهصورت مستمر در حال پیگیری است و بر تسریع در آمادهسازی و تحویل سایر واحدها به متقاضیان واجد شرایط تأکید شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس افزود: پروژه ۲۴۴ واحدی نهضت ملی مسکن سهلآباد در راستای اجرای سیاستهای دولت در حوزه تأمین مسکن و پاسخگویی به نیاز متقاضیان واجد شرایط در حال اجراست و تحویل واحدها بهصورت مرحلهای و بر اساس تکمیل آورده متقاضیان انجام میشود.
عبداللهی در پایان خاطرنشان کرد: تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان فارس بر آن است تا با همکاری دستگاههای اجرایی و کارگزار پروژه، فرآیند تکمیل و تحویل واحدهای باقیمانده در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.