اجرای پروژههای آبخیزداری سبب ذخیرهسازی بیش از ۶ میلیون مترمکعب رواناب در لامرد شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان لامرد گفت: در پی بارندگیهای گسترده ۲۵ تا ۲۸ آذرماه امسال، بیش از ۶ میلیون مترمکعب رواناب توسط پروژههای آبخیزداری این شهرستان کنترل و ذخیرهسازی شد.
مرتضی نکوگو در گفتوگو با خبرنگار ایلنا از لامرد افزود: در شهرستان لامرد تاکنون بیش از ۵۰ پروژه آبخیزداری اجرا شده که این پروژهها علاوه بر کاهش اثرات سیلاب، نقش مؤثری در تغذیه آبخوانها داشته و در کنار آن موجب بهبود پوشش گیاهی، ارتقای شرایط زیستگاهی حیاتوحش و ایجاد ظرفیتهای تفرجگاهی شدهاند.
وی با اشاره به عملکرد پروژهها در بخشهای مختلف شهرستان اظهار کرد: در بخش اشکنان با اجرای ۱۲ پروژه آبخیزداری، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب رواناب کنترل و ذخیره شده است. این میزان بدون احتساب پروژه مشارکتی و خیرساز مدیریت سیلاب دره اهلان است که با مشارکت خیر نیکاندیش حاج علی تجلی در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و با ظرفیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار مترمکعب، در جریان بارندگیهای اخیر نیز آبگیری شده است.
نکوگو ادامه داد: در بخش چاهورز با اجرای ۷ پروژه آبخیزداری، حدود دو میلیون و ۱۳۰ هزار مترمکعب رواناب مهار و ذخیرهسازی شده است. بزرگترین پروژه آبخیزداری شهرستان از نظر حجم مخزن نیز در روستای نعمه این بخش قرار دارد که ظرفیتی بیش از یک میلیون مترمکعب دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لامرد بیان کرد: در بخش خیرگو نیز ۲ پروژه آبخیزداری موفق به کنترل و ذخیره ۷۰ هزار مترمکعب رواناب شدهاند.
وی افزود: در بخش علامردشت با اجرای ۱۹ پروژه آبخیزداری، حدود یک میلیون و ۸۲۰ هزار مترمکعب رواناب کنترل و ذخیرهسازی شده و در بخش مرکزی نیز ۱۱ پروژه آبخیزداری موفق به مهار و ذخیره یک میلیون و ۵۰ هزار مترمکعب رواناب شدهاند.
نکوگو تصریح کرد: پروژههای آبخیزداری اجراشده در سطح شهرستان شامل بندهای سنگ و ملاتی، حوضچههای تغذیه مصنوعی و شبکههای پخش سیلاب است.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان و طبیعتدوستان گفت: از مردم درخواست میشود هنگام بازدید از این پروژهها از نزدیک شدن به لبه مخازن و تردد بر روی تاج سازهها خودداری کرده و بهطور جدی از مسدودسازی لولههای تخلیه پروژهها پرهیز کنند، چرا که این اقدام موجب کاهش عملکرد پروژهها در مهار سیلاب و تغذیه آبخوانها میشود.