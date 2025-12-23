به گزارش ایلنا حجت‌الله رضایی در سمینار آموزشی پدافند غیرعامل استان فارس، با تأکید بر ضرورت ادراک شرایط به‌عنوان نخستین گام در مدیریت خانواده، سازمان و جامعه بیان کرد: مدیران باید متناسب با وضعیت موجود تصمیم‌گیری کنند و با تدبیر و آینده‌نگری، مسیر پیشگیری و مقابله را هموار سازند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت ادراک شرایط و مدیریت هوشمندانه، رضایت مردم را محور اصلی خدمت‌رسانی دانست و از مدیران خواست با تدبیر، مسئولیت‌پذیری و سرعت در ارائه خدمات، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کرده و انسجام ملی را پاس بدارند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در نظام بین‌الملل و تاریخ پر فراز و نشیب کشور، یادآور شد: ایران در طول تاریخ با بیش از صدها جنگ بزرگ و کوچک مواجه بوده و همواره توانسته است با اتکا به ظرفیت‌های ملی و انسجام اجتماعی، مسیر خود را ادامه دهد، امروز نیز شأن ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا نقش‌آفرینی مؤثری در منطقه و جهان داشته باشد.

رضایی با تأکید بر اینکه سرمایه اجتماعی نظام متعلق به مردم و جمهوری اسلامی است، گفت: ملاک اصلی در ارائه خدمات، رضایت مردم است و هیچ فرد یا جریان خاصی نباید این سرمایه را هزینه کند.

رضایی با اشاره به تجربه‌های گذشته، افزود: هرچند جنگ‌ها خسارت‌های سنگینی به همراه داشته‌اند، اما انسجام ملی و همبستگی اجتماعی از دستاوردهای ارزشمند آن دوران بوده است. امروز نیز باید با همین روحیه، شرایط را مدیریت کرد و اجازه نداد مشکلات معیشتی به نارضایتی گسترده تبدیل شود.

وی در پایان خطاب به فرمانداران، بخشداران و مسئولان دستگاه‌ها گفت: اگر قصوری در مجموعه‌ای رخ دهد باید با شجاعت اعلام و جبران شود. مدیران موظفند با تدبیر و هوشمندی، خدمات‌رسانی را به‌گونه‌ای سامان دهند که رضایت عمومی تقویت شود و سرمایه اجتماعی نظام محفوظ بماند.

