معاون سیاسی استاندار فارس:
مدیران و مسئولان مانع شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی شوند
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفت: مدیران و مسئولان خواست با دقت و سرعت در خدمترسانی، مانع شکلگیری نارضایتیهای اجتماعی شوند.
به گزارش ایلنا حجتالله رضایی در سمینار آموزشی پدافند غیرعامل استان فارس، با تأکید بر ضرورت ادراک شرایط بهعنوان نخستین گام در مدیریت خانواده، سازمان و جامعه بیان کرد: مدیران باید متناسب با وضعیت موجود تصمیمگیری کنند و با تدبیر و آیندهنگری، مسیر پیشگیری و مقابله را هموار سازند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت ادراک شرایط و مدیریت هوشمندانه، رضایت مردم را محور اصلی خدمترسانی دانست و از مدیران خواست با تدبیر، مسئولیتپذیری و سرعت در ارائه خدمات، سرمایه اجتماعی نظام را تقویت کرده و انسجام ملی را پاس بدارند.
وی با اشاره به جایگاه ویژه ایران در نظام بینالملل و تاریخ پر فراز و نشیب کشور، یادآور شد: ایران در طول تاریخ با بیش از صدها جنگ بزرگ و کوچک مواجه بوده و همواره توانسته است با اتکا به ظرفیتهای ملی و انسجام اجتماعی، مسیر خود را ادامه دهد، امروز نیز شأن ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران موجب شده تا نقشآفرینی مؤثری در منطقه و جهان داشته باشد.
رضایی با تأکید بر اینکه سرمایه اجتماعی نظام متعلق به مردم و جمهوری اسلامی است، گفت: ملاک اصلی در ارائه خدمات، رضایت مردم است و هیچ فرد یا جریان خاصی نباید این سرمایه را هزینه کند.
رضایی با اشاره به تجربههای گذشته، افزود: هرچند جنگها خسارتهای سنگینی به همراه داشتهاند، اما انسجام ملی و همبستگی اجتماعی از دستاوردهای ارزشمند آن دوران بوده است. امروز نیز باید با همین روحیه، شرایط را مدیریت کرد و اجازه نداد مشکلات معیشتی به نارضایتی گسترده تبدیل شود.
وی در پایان خطاب به فرمانداران، بخشداران و مسئولان دستگاهها گفت: اگر قصوری در مجموعهای رخ دهد باید با شجاعت اعلام و جبران شود. مدیران موظفند با تدبیر و هوشمندی، خدماترسانی را بهگونهای سامان دهند که رضایت عمومی تقویت شود و سرمایه اجتماعی نظام محفوظ بماند.