احتکار خانگی روغن در شیراز/کشف ۱۷۲۸ بطری در یک منزل مسکونی

احتکار خانگی روغن در شیراز/کشف ۱۷۲۸ بطری در یک منزل مسکونی
فرمانده انتظامی شیراز از کشف انبار روغن‌های احتکار و معرفی مالک به مرجع قضایی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اسماعیل زراعتیان، اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق و احتکار، ماموران کلانتری " ١٧قدمگاه" با اقدامات فنی از دپو مقادیر قابل‌توجهی انواع روغن مایع خوراکی در منزل فردی به هویت معلوم مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل یکهزار و ٧٢٨ بطری روغن مایع احتکار را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان ارزش اقلام کشف شده ٣ میلیارد برآورد شده است، تصریح کرد: در این راستا یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد. 

 

