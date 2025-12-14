مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس:
صنایع انرژیبر باید به سمت خودتأمینی حرکت کنند
آمادگی سرمایهگذاران برای احیای مجموعه فرهنگی ورزشی برق
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس با تاکید بر اینکه پایداری شبکه خط قرمز و اولویت اصلی صنعت برق است، گفت: هدف مشترک ما این است که با همکاری صنایع، هم پایداری شبکه را حفظ کنیم و هم بستر رونق تولید فراهم باشد.
به گزارش ایلنا، نواب قائدی در دیدار با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بر لزوم حرکت صنایع به سمت خودتأمینی برق از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تاکید کرد و افزود: مدیران برای تامین و انتقال برق پایدار و توسعه صنایع باید تعامل و هم افزایی داشته باشند.
قائدی با اشاره به برگزاری موفق نمایشگاه اکسپو شیراز، بازخورد این رویداد اقتصادی را بسیار مثبت و نشاندهنده ظرفیتهای کمنظیر استان ارزیابی کرد.
وی راهکار قانونی و پایدار برای صنایع را اجرای ماده ۴ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق دانست و تصریح کرد: نگاه ملی به شبکه برق بر این اصل استوار است که صنایع انرژیبر به سمت خودتأمینی حرکت کنند. در این مسیر، احداث نیروگاههای خورشیدی راه حل هوشمندانه و در دسترس پیش رو است که هم امنیت انرژی صنایع را تضمین میکند و هم به پایداری شبکه سراسری کمک مینماید.
در بخش دیگری از این نشست، موضوع بهسازی و احیای مجموعه فرهنگی ورزشی متعلق به شرکت برق شیراز مورد بحث قرار گرفت و قائدی عنوان کرد: سرمایهگذاران با اشاره به شناخت عمومی و حس تعلق خاطر به این مجموعه، آمادگی خود را برای مشارکت در بهبود زیرساختهایی همچون زمین چمن و استخر اعلام کردند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس ضمن استقبال از کلیات مشارکت بخش خصوصی، دیدگاه مدیریت شرکت را تشریح کرد و گفت: نگاه ما به تجهیز و آمادهسازی این مجموعه یک نگاه چندوجهی است. ما بر این باوریم که احیای این فضا باید همزمان پاسخگوی نیازهای رفاهی همکاران تلاشگر شرکت برق باشد و هم در قالب مسئولیتهای اجتماعی، در خدمت مردم شیراز قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه این مجموعه در یکی از مناطق کمبرخوردار شیراز واقع شده است، بهرهبرداری مناسب از آن میتواند بستر بسیار مناسبی برای جذب جوانان به ورزش و کاهش آسیبهای اجتماعی فراهم آورد.
نواب قائدی در خصوص نحوه همکاری با سرمایهگذاران تاکید کرد: هرگونه تصمیمگیری، اعطای مجوز و یا واگذاری فعالیتها، نیازمند طی مراحل قانونی، کسب تکلیف و اخذ مجوز نهایی از شرکت توانیر است.
وی از سرمایهگذاران درخواست کرد تا پیشنهادات خود را در قالب یک چارچوب منسجم، شفاف و مکتوب به شرکت برق منطقهای ارائه دهند تا سناریوهای مختلف با در نظر گرفتن منافع کارکنان و شهروندان بررسی و تصمیمگیری شود.
کریم مجرب، مدیرکل صمت فارس نیز با تبریک انتصاب مدیرعامل جدید، این تغییر را فرصتی مغتنم برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با مدیریت جدید، ارتباطات صنعت و معدن فارس در حوزههای تخصصی برق و الکترونیک در سطح ملی احیا شده و استان فارس به جایگاه واقعی خود در این عرصه بازگردد.
یکی از محورهای کلیدی این گفتگو، دغدغه فعالان اقتصادی پیرامون تأمین برق پایدار برای جلوگیری از توقف چرخه تولید بود و مجرب خواستار تعاملی شد که طی آن، تامین برق مانع از فعالیتهای تولیدی نشود.