خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس:

صنایع انرژی‌بر باید به سمت خودتأمینی حرکت کنند

صنایع انرژی‌بر باید به سمت خودتأمینی حرکت کنند
کد خبر : 1727245
لینک کوتاه کپی شد.

آمادگی سرمایه‌گذاران برای احیای مجموعه فرهنگی ورزشی برق

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس با تاکید بر اینکه پایداری شبکه خط قرمز و اولویت اصلی صنعت برق است، گفت: هدف مشترک ما این است که با همکاری صنایع، هم پایداری شبکه را حفظ کنیم و هم بستر رونق تولید فراهم باشد.

به گزارش ایلنا، نواب قائدی در دیدار با مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان  بر لزوم حرکت صنایع به سمت خودتأمینی برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تاکید کرد و افزود: مدیران برای  تامین و انتقال برق پایدار و توسعه صنایع باید تعامل و هم افزایی داشته باشند.

قائدی با اشاره به برگزاری موفق نمایشگاه اکسپو شیراز، بازخورد این رویداد اقتصادی را بسیار مثبت و نشان‌دهنده ظرفیت‌های کم‌نظیر استان ارزیابی کرد.

وی راهکار قانونی و پایدار برای صنایع را اجرای ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق دانست و تصریح کرد: نگاه ملی به شبکه برق بر این اصل استوار است که صنایع انرژی‌بر به سمت خودتأمینی حرکت کنند. در این مسیر، احداث نیروگاه‌های خورشیدی راه حل هوشمندانه و در دسترس پیش رو است که هم امنیت انرژی صنایع را تضمین می‌کند و هم به پایداری شبکه سراسری کمک می‌نماید.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع بهسازی و احیای مجموعه فرهنگی ورزشی متعلق به شرکت برق شیراز مورد بحث قرار گرفت و قائدی عنوان کرد: سرمایه‌گذاران با اشاره به شناخت عمومی و حس تعلق خاطر به این مجموعه، آمادگی خود را برای مشارکت در بهبود زیرساخت‌هایی همچون زمین چمن و استخر اعلام کردند. 

 مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس ضمن استقبال از کلیات مشارکت بخش خصوصی، دیدگاه مدیریت شرکت را تشریح کرد و گفت: نگاه ما به تجهیز و آماده‌سازی این مجموعه یک نگاه چندوجهی است. ما بر این باوریم که احیای این فضا باید همزمان پاسخگوی نیازهای رفاهی همکاران تلاشگر شرکت برق باشد و هم در قالب مسئولیت‌های اجتماعی، در خدمت مردم شیراز قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به اینکه این مجموعه در یکی از مناطق کم‌برخوردار شیراز واقع شده است، بهره‌برداری مناسب از آن می‌تواند بستر بسیار مناسبی برای جذب جوانان به ورزش و کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم آورد.

نواب قائدی در خصوص نحوه همکاری با سرمایه‌گذاران تاکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری، اعطای مجوز و یا واگذاری فعالیت‌ها، نیازمند طی مراحل قانونی، کسب تکلیف و اخذ مجوز نهایی از شرکت توانیر است. 

وی از سرمایه‌گذاران درخواست کرد تا پیشنهادات خود را در قالب یک چارچوب منسجم، شفاف و مکتوب به شرکت برق منطقه‌ای ارائه دهند تا سناریوهای مختلف با در نظر گرفتن منافع کارکنان و شهروندان بررسی و تصمیم‌گیری شود.

کریم مجرب، مدیرکل صمت فارس نیز با تبریک انتصاب مدیرعامل جدید، این تغییر را فرصتی مغتنم برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با مدیریت جدید، ارتباطات صنعت و معدن فارس در حوزه‌های تخصصی برق و الکترونیک در سطح ملی احیا شده و استان فارس به جایگاه واقعی خود در این عرصه بازگردد.

یکی از محورهای کلیدی این گفتگو، دغدغه فعالان اقتصادی پیرامون تأمین برق پایدار برای جلوگیری از توقف چرخه تولید بود و  مجرب خواستار تعاملی شد که طی آن، تامین برق مانع از فعالیت‌های تولیدی نشود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری