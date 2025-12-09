به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری، افزود: از ابتدای شروع طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در سال ۱۳۹۴ تاکنون، مجموع تعداد نیروگاه‌های متصل شده به شبکه توزیع نیروی برق استان فارس به ۳۰۷۰ نیروگاه رسیده است. وی با بیان این که نیروگاه‌های خورشیدی نقش مهمی در تامین برق مناطق مختلف و ایجاد درآمد پایدار برای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند، اظهار داشت: احداث این تعداد نیروگاه خورشیدی توانسته است جهت ۳۱۰۰ نفر به‌صورت مستقیم اشتغال ایجاد کند.

زارع خفری تصریح کرد: شهرستان‌های فسا با ۴۵۵ سامانه، اقلید با ۲۸۳ و بوانات با ۲۲۰ سامانه، بالا‌ترین میزان نصب سامانه‌های خورشیدی در سطح استان را دارند. این مقام مسئول توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر را یکی از ضروری‌ترین نیاز‌های امروز کشور عنوان کرد و افزود: علاوه‌ بر نیروگاه‌های خورشیدی خانگی (کوچک مقیاس)، تعداد ۹ نیروگاه بزرگ خورشیدی نیز به ظرفیت ۱۱. ۸مگاوات هم‌اکنون در سطح استان فعال است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار داشت: سرمایه‌گذاری در بخش انرژی خورشیدی به‌ویژه در مقیاس‌های خانگی، کشاورزی و صنعتی، به‌ دلیل وجود قرارداد‌های خرید تضمینی برق، به ‌عنوان یک گزینه امن و درآمدزا برای سرمایه‌گذاران معرفی شده و در حال حاضر هزینه‌ احداث این‌گونه نیروگاه‌ها به ازای هرکیلووات حدود ۴۰ میلیون تومان و خرید تضمینی آن نیز به ازای هر کیلووات ساعت ۳۸۲۰ تومان است و مبالغ صورتحساب مرتبط با انرژی برق تولیدی این نیروگاه‌ها، ماهانه به‌حساب سرمایه‌گذار واریز خواهد شد. نیروگاه‌های انشعابی (خورشیدی) نقش مهمی در تامین برق مناطق مختلف و ایجاد درآمد پایدار برای سرمایه‌گذاران ایفا می‌کنند.

با راه اندازی این نیروگاه‌‌ها و توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق استان، به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حفظ محیط‌زیست نیز کمک شایانی شده و گامی موثر در مسیر توسعه پایدار و اشتغال‌زایی و کاهش نا‌ترازی بین تولید و تقاضای انرژی ‌برق برداشته خواهد شد.

