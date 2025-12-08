‌به گزارش ایلنا، محمدجواد دهقانی امروز ١٧ آذر در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت: دانشگاه صنعتی شیراز طی سه سال متوالی در رتبه‌بندی تایمز از بین بیش از ٢هزار دانشگاه رتبه ۵۰۱ تا ۶۰۰ جهانی قرار‌گرفته است و در میان دانشگاه‌های کشور رتبه پنجم را دارد.

‌وی افزود: در میان دانشگاه‌های جوان از حدود ٧٣٦ دانشگاه با سابقه کمتر از ۵۰ سال، دانشگاه صنعتی شیراز رتبه ۸۵ جهانی و رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین در رتبه‌بندی آسیایی تایمز، دانشگاه صنعتی شیراز رتبه ۱۵۵ در آسیا را دارد. در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای، حوزه‌های فناوری و علوم مهندسی دانشگاه بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار‌گرفته و هم‌رده با دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه شریف است.

دهقانی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد اعضای هیئت علمی دانشگاه در مرتبه دانشیار و بالا‌تر قرار دارند و ۳۰ درصد در مرتبه استادیار هستند، یادآور شد: برخی از اساتید دانشگاه در جمع یک درصد برتر جهانی قرار دارند و اثرگذاری علمی آنها در سطح بین‌المللی قابل‌توجه است.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی شیراز دارای بیش از ۷۰ آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی فعال است و سرانه انتشار مقالات اعضای هیئت علمی در پایگاه‌های بین‌المللی Scopus ٤ مقاله و در web Of Science ۳.۵ مقاله است. بیش از ۵۲ درصد مقالات دانشگاه در نشریات چارک اول منتشر می‌شود و تعدادی از اساتید در ۱ تا ۲ درصد برتر بین‌المللی قرار دارند.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز گفت: دانشگاه صنعتی شیراز دارای رشته و گرایش‌های مختلفی است که شامل ۵۲ درصد کارشناسی ارشد، ۲۶ درصد دکترا و ۲۲ درصد کارشناسی می‌شود. آموزش‌ها با هدف آماده‌سازی دانشجویان برای بازار کار و نیاز‌های صنعت طراحی شده است.

‌دهقانی اضافه کرد: نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان در رشته‌هایی مانند IT و مهندسی صنایع ١٠٠ درصد است و در مجموع بیش از ۸۵ درصد فارغ‌التحصیلان مشغول به‌کار هستند.

وی با اشاره به اینکه در شش ماه نخست سال، بیش از ۱۰ هزار دوره مهارتی متناسب با نیاز صنایع برگزار شده است، خاطرنشان کرد: قرارداد‌ها و همکاری‌های آموزشی و پژوهشی با شرکت‌های دولتی و خصوصی از‌جمله شرکت توزیع برق و شهرداری‌ها برقرار شده است.

‌رئیس دانشگاه صنعتی شیراز یادآور شد: دانشگاه با هدف توسعه کارآفرینی و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، مرکز کارآفرینی و نوآوری، مرکز تحقیقات خودرو‌های هوشمند و مرکز تحقیقات سلامت را راه‌اندازی کرده است. بسیاری از محصولات دانش‌بنیان دانشجویان و شرکت‌های مستقر در دانشگاه به مرحله صنعتی شدن رسیده و در سازمان‌ها و صنایع مورد استفاده قرار‌گرفته است.

دهقانی اعلام کرد: دانشگاه صنعتی شیراز با دانشگاه‌های فرانسه، اسپانیا، روسیه، عراق و عمان تفاهم‌نامه همکاری در زمینه تبادل دانشجو و استاد، برگزاری دوره‌های مشترک آموزشی و تربیت نیروی متخصص امضا کرده است.

وی افزود: تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه بغداد در هفته علم و فناوری ایران و عراق امضا شده و دانشگاه در‌حال‌توسعه همکاری‌های خود با دانشگاه‌های روسیه، عمان و کشور‌های حوزه خلیج‌فارس است.

دهقانی تاکید کرد: دانشگاه صنعتی شیراز به‌دنبال ایجاد چرخه‌ای هدفمند از آموزش تا اشتغال است و قصد دارد به الگویی ملی در آموزش، پژوهش و ارتباط با صنعت تبدیل شود.

وی ادامه داد: دانشگاه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و حمایت‌های صنعتی، توسعه علمی و پژوهشی خود را گسترش می‌دهد و برنامه دارد جایگاه دانشگاه را در سطح ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.

‌رئیس دانشگاه صنعتی شیراز درباره آخرین فعالیت‌ها و برنامه‌های دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه صنعتی شیراز تلاش دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود و تعامل با صنعت، پژوهش و آموزش را به سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

‌وی افزود: ما یک سری مشوق‌ها برای اعضای گروه‌های پژوهشی و شرکت‌های مستقر در دانشگاه از طریق صندوق حمایت داریم. تا کنون بالغ‌بر چندین محصول در سطوح مختلف آمادگی تولید شده است. برخی از این محصولات تا سطح ٤ و ۵ آماده شده و برخی برای تولید انبوه به شرکت‌ها سپرده شده‌اند. نمونه بارز آن دستکش‌های ایمنی تولیدی برای شرکت حوزه پارس است که در حال استفاده و تحت بررسی مستمر هستند.

دهقانی در پاسخ به پرسشی درباره مهاجرت نخبگان و دانشجویان گفت: آمار دقیق دشوار است، اما رصد ما نشان می‌دهد که از میان دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری، حدود ١٢ نفر در طول ٧ تا ٨ سال اخیر خارج از کشور هستند. درصد بالایی از اعضای هیئت علمی نیز مهاجرت نکرده‌اند و این مسئله همواره مورد‌توجه دانشگاه بوده است.

‌وی درباره وضعیت رفاهی و امکانات خوابگاهی دانشجویان عنوان کرد: با‌توجه‌به تنگنا‌های بودجه‌ای، بخشی از کمبود‌ها از طریق قوانین حمایتی بودجه سال ۱۴۰۴ جبران می‌شود. بخشی از اعتبار تخصیص‌یافته از محل بخشودگی مالیاتی صنایع و سهمیه‌ای که معاونت علمی ریاست‌جمهوری برای ٣ دانشگاه مادر استان و پارک فناوری در نظر گرفته، در حال پیگیری و عملیاتی شدن است. همچنین بازسازی و به‌روز‌رسانی خوابگاه‌ها برای دانشجویان دختر و پسر آغاز شده و تجهیزاتی برای صرفه‌جویی انرژی و رفاه بیشتر دانشجویان نصب می‌شود.

‌١٠درصد پایان‌نامه‌ها به‌صورت تقاضا محور به صنایع تحویل داده می‌شوند

‌رئیس دانشگاه صنعتی شیراز درباره انتقال دانشجویان به صنعت و کاربردی شدن پایان‌نامه‌ها گفت: ١٠ درصد پایان‌نامه‌ها به‌صورت تقاضا محور به صنایع تحویل داده می‌شوند، نیازمحور‌ها حدود ٢٠ درصد و پروژه‌های فناورانه منجر به فروش محصول کمتر از ٤ درصد است. صنایعی مانند برق، گاز، آب، شهرداری و علوم پزشکی بیشترین تعامل را با دانشگاه دارند. هدف ما این است که دانشجویان در طول تحصیل بتوانند با صنعت تعامل داشته باشند و پس از فارغ‌التحصیلی، اشتغال هدفمند داشته باشند.

وی افزود: دانشگاه صنعتی شیراز در تلاش است تا حداقل ٣٠ درصد درآمد خود را از محل همکاری با صنایع تامین کند و این رقم به‌تدریج افزایش خواهد یافت. هفته آینده نیز تیمی از اساتید برای بازدید و انعقاد قرارداد با صنایع منطقه پارس جنوبی اعزام خواهند شد.

دهقانی درباره بین‌المللی‌سازی دانشگاه گفت: در سایت جدید دانشگاه، فضایی برای پذیرش و آموزش دانشجویان بین‌المللی در نظر گرفته شده است. تعاملات با کشور‌های حوزه خلیج‌فارس، عراق، روسیه، فرانسه، اسپانیا، قبرس و عمان در حال گسترش است. هدف ما جذب قابل‌توجه دانشجوی خارجی و ایجاد مرجعیت علمی در استان فارس است.

وی همچنین درباره ارتقای ارتباط فارغ‌التحصیلان با دانشگاه و صنعت بیان کرد: فارغ‌التحصیلان باید همچنان با دانشگاه در ارتباط باشند و نیاز‌های صنعت به آنها متصل شود. برنامه راهبردی دانشگاه شامل ایجاد اکوسیستم هدفمند از ورود دانشجو تا اشتغال پس از فارغ‌التحصیلی است.

رئیس دانشگاه صنعتی شیراز گفت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، ما تمامی امکانات لازم، از‌جمله هیئت امنای مستقل، فضای آموزشی و رفاهی، خوابگاه‌ها، کارگاه‌ها و امکانات ورزشی را در اختیار داریم و امیدواریم با برنامه‌های توسعه‌ای، دانشگاه صنعتی شیراز به الگویی موفق در کشور تبدیل شود.

