به‌ گزارش ایلنا، براساس گزارش تازه‌منتشرشده مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، اسامی پژوهشگران پراستناد یک‌درصد برتر دنیا از دانشگاه شیراز در سال ١٤٠٤، براساس پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) به شرح زیر است: دکتر علیرضا سپاسخواه (استاد پیشکسوت مهندسی آب)، دکتر غلامرضا کریمی (استاد مهندسی شیمی)، دکتر فرید مر (استاد پیشکسوت زمین‌شناسی)، دکتر محمدرضا رحیم‌پور (استاد پیشکسوت مهندسی شیمی)، دکتر ابراهیم فرجاه (استاد مهندسی قدرت و کنترل)، دکتر حمیدرضا پورقاسمی (استاد علوم و مهندسی خاک)،دکتر اصغر رمضانیان (استاد علوم باغبانی)، دکتر بهنام کشاورزی (استاد زمین‌شناسی)، دکتر تیمور قنبری (استاد مهندسی نانوالکترونیک)، دکتر حمیدرضا اسماعیلی (استاد زیست‌شناسی)، دکتر سیدمحمدهاشم حسینی (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، دکتر علیرضا سیفی (استاد مهندسی قدرت و کنترل)، دکتر محمدتقی گلمکانی (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، دکتر محمدهادی اسکندری (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، دکتر مهرداد نیاکوثری (استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی)، دکتر سجاد عباسی (استادیار زمین‌شناسی)، دکتر نغمه سلطانی (دانش‌آموخته دکتری)، دکتر نوید وفامند (پژوهشگر پسادکتری)، دکتر داریوش بابازاده (دانش‌آموخته دکتری).

