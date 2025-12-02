اعلام فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری شهید چمران بنیاد ملی نخبگان

به گزارش ایلنا، حبیب شریف افزود: این فراخوان با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌ آموختگان برتر مقطع دکتری و کمک به پیشبرد مرزهای دانش، حل مسائل اساسی کشور و توسعه فناوری تدوین شده است و بر اساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، تمامی فارغ‌التحصیلان دکتری که حداکثر پنج سال از زمان دانش‌آموختگی آنان گذشته باشد و دارای سوابق پژوهشی برجسته در حوزه تخصصی خود هستند، می‌توانند در این دوره ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: ثبت درخواست تا یک دی ۱۴۰۴ از طریق سامانه بنیاد ملی نخبگان به نشانی jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود. پژوهشگران پس از پذیرش، مطابق شیوه‌نامه طرح پسادکتری شهید چمران تحت حمایت بنیاد قرار خواهند گرفت و موظف به اشتغال تمام‌وقت در دوره هستند.

شرایط اصلی متقاضیان:

• گذشت حداکثر پنج سال از تاریخ دانش‌آموختگی دکتری

• برخورداری از سوابق پژوهشی قابل‌ توجه

• عدم دریافت همزمان حمایت پسادکتری یا اشتغال در سازمان‌های دولتی و غیردولتی

• نداشتن منع قانونی برای فعالیت پژوهشی (از جمله مشمولیت سربازی)

• تعهد به فعالیت تمام‌وقت در دوره پسادکتری

مدارک موردنیاز:

• ارائه پیشنهاده پژوهشی مطابق کد و عنوان طرح

• ارسال مشخصات تفصیلی فعالیت‌های علمی و اجرایی

• تکمیل تعهدنامه فعالیت در طول دوره

فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی:

۱. طراحی سامانه هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق برای تحلیل و تشخیص ضایعات در ویدیوهای آندوسکوپی کپسولیاست

۲. فناوری‌های نوین تشخیص خستگی ناشی از شب‌کاری مبتنی بر بیوسیگنال‌ها و هوش مصنوعی

۳. ارائه مدل ارزیابی و بهبود عملکرد سامانه‌ای بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی با رویکردهای ماکروارگونومی و شبیه‌سازی

۴. به‌کارگیری آرایه حسگرهای زیستی برای غربالگری و تشخیص مواجهه با آلاینده‌های محیط کار

۵. توسعه مدل پژوهش بیمارمحور برای هدایت نوسازی و بهسازی نظام سلامت ایران

۶. فرمولاسیون و تولید پودر نوشیدنی فوری فراسودمند جهت کاهش قند خون و بهبود استرس اکسیداتیو در بیماران دیابت

۷. طراحی نظام تحقیق و توسعه بیمارستانی در ایران

بنیاد تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره پیشنهاده‌ها صرفا توسط کارگروه تخصصی انجام خواهد شد.

