رییس بنیاد نخبگان فارس خبرداد؛

اعلام فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری شهید چمران بنیاد ملی نخبگان

اعلام فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری شهید چمران بنیاد ملی نخبگان
رییس بنیاد نخبگان استان از انتشار فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور سال ۱۴۰۴ بنیاد ملی نخبگان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز خبرداد.

 به گزارش ایلنا، حبیب شریف افزود: این فراخوان با هدف بهره‌گیری از توانمندی‌ آموختگان برتر مقطع دکتری و کمک به پیشبرد مرزهای دانش، حل مسائل اساسی کشور و توسعه فناوری تدوین شده است و بر اساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، تمامی فارغ‌التحصیلان دکتری که حداکثر پنج سال از زمان دانش‌آموختگی آنان گذشته باشد و دارای سوابق پژوهشی برجسته در حوزه تخصصی خود هستند، می‌توانند در این دوره ثبت‌نام کنند.

وی ادامه داد: ثبت درخواست تا یک دی ۱۴۰۴ از طریق سامانه بنیاد ملی نخبگان به نشانی jazb-elmi.bmn.ir انجام می‌شود. پژوهشگران پس از پذیرش، مطابق شیوه‌نامه طرح پسادکتری شهید چمران تحت حمایت بنیاد قرار خواهند گرفت و موظف به اشتغال تمام‌وقت در دوره هستند.

شرایط اصلی متقاضیان:
• گذشت حداکثر پنج سال از تاریخ دانش‌آموختگی دکتری
• برخورداری از سوابق پژوهشی قابل‌ توجه
• عدم دریافت همزمان حمایت پسادکتری یا اشتغال در سازمان‌های دولتی و غیردولتی
• نداشتن منع قانونی برای فعالیت پژوهشی (از جمله مشمولیت سربازی)
• تعهد به فعالیت تمام‌وقت در دوره پسادکتری
مدارک موردنیاز:
• ارائه پیشنهاده پژوهشی مطابق کد و عنوان طرح
• ارسال مشخصات تفصیلی فعالیت‌های علمی و اجرایی
• تکمیل تعهدنامه فعالیت در طول دوره
فهرست عناوین طرح‌های پژوهشی:
۱. طراحی سامانه هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق برای تحلیل و تشخیص ضایعات در ویدیوهای آندوسکوپی کپسولیاست
۲. فناوری‌های نوین تشخیص خستگی ناشی از شب‌کاری مبتنی بر بیوسیگنال‌ها و هوش مصنوعی
۳. ارائه مدل ارزیابی و بهبود عملکرد سامانه‌ای بخش اورژانس بیمارستان شهید رجایی با رویکردهای ماکروارگونومی و شبیه‌سازی
۴. به‌کارگیری آرایه حسگرهای زیستی برای غربالگری و تشخیص مواجهه با آلاینده‌های محیط کار
۵. توسعه مدل پژوهش بیمارمحور برای هدایت نوسازی و بهسازی نظام سلامت ایران
۶. فرمولاسیون و تولید پودر نوشیدنی فوری فراسودمند جهت کاهش قند خون و بهبود استرس اکسیداتیو در بیماران دیابت
۷. طراحی نظام تحقیق و توسعه بیمارستانی در ایران
بنیاد تأکید کرده است که تصمیم‌گیری درباره پیشنهاده‌ها صرفا توسط کارگروه تخصصی انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
