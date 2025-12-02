به گزارش ایلنا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در این آیین، با اشاره به اهتمام ویژه این اداره کل به حوزه دانش بنیان شرکت‌های کوچک و متوسط گفت: وقتی نام پژوهش به میان می آید به ویژه در حوزه صنعت، معدن و تجارت، جرات در نوآوری و فکر کردن به آینده در مقابل منفعل بودن و ساختن آینده، در ذهن تداعی می شود.

کریم مجرب، با اشاره به جایگاه کشور در تولید علم، ارتباط صنعت با دانشگاه و بحث پژوهش ادامه داد: با توجه به اینکه پاشنه آشیل حوزه صنعت ما نیز می‌تواند همین مساله باشد، لذا تقدیر و گرامیداشت مجموعه های پژوهش محور که به دنبال استفاده از علم و فناوری هستند از اهمیت بالایی برخوردار است و می‌تواند به ارتقای جایگاه کشور در این حوزه ها کمک کند.

مدیر کل صمت فارس گفت: بیش از ۱۰۰ شرکت در این فراخوان به ما پیوسته و مدارک مورد نیاز را ارسال کردند که تمام آن مدارک و شاخص ها به دقت بررسی شد و امروز از ۳۶ شرکت پیشرو در حوزه پژوهش و فناوری استان تقدیر خواهیم کرد.

مدیرعامل شرکت آریا لیزر صدر فارس نیز با بیان دستاوردهای این مجموعه در حوزه طراحی و ساخت قطعات پیشرفته خودرویی، از نقش‌آفرینی این شرکت در کاهش وابستگی صنعت خودرو به واردات خبر داد.

رضا آریامنش در جمع خبرنگاران گفت: آریاپکو امروز به‌ عنوان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان شاخص استان فارس، توانسته جایگاه مهمی در زنجیره تأمین صنعت خودرو کشور به دست آورد.

وی با اشاره به تأسیس این شرکت در سال ۱۳۹۳ در شیراز اظهار داشت: آریاپکو در مدت فعالیت خود با اتکا به توان مهندسی داخلی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، موفق شده است استانداردهای بین‌المللی را در فرآیندهای طراحی و تولید پیاده‌سازی کند.

به گفته آریامنش، این شرکت موفق به اخذ گواهینامه معتبر IATF 16949:2016 شده که نشان‌دهنده انطباق کامل محصولات آن با استانداردهای روز صنعت خودرو جهان است.

مدیرعامل آریاپکو با تأکید بر اهمیت بومی‌سازی در توسعه صنعتی کشور گفت: در سال‌های اخیر توانستیم بسیاری از قطعات وارداتی را طراحی و تولید کنیم و این اقدام نقش قابل‌توجهی در کاهش خروج ارز و افزایش استقلال صنعتی کشور داشته است.

به گفته او، این دستاورد حاصل فعالیت پیوسته تیم‌های تحقیق و توسعه، مهندسی و تولید شرکت است.

آریامنش با اشاره به تجربه تحصیل خود در آلمان گفت: در آلمان ارتباط سیستماتیک میان صنعت و دانشگاه‌ها یکی از عوامل اصلی شکوفایی فناوری است. دانشجو از ابتدا با فضای واقعی کسب‌وکار آشنا می‌شود و همین همزمانی آموزش و عمل، موتور پیشرفت صنعتی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: ما نیز همین الگو را در آریاپکو پیاده‌سازی کردیم و امروز همکاری گسترده‌ای با مراکز علمی و دانشگاهی داریم.

شرکت آریا لیزر صدر فارس برای دومین سال متوالی موفق به کسب تندیس واحد نمونه صنعتی پژوهش‌محور کشور شده است. آریامنش این موفقیت را نتیجه نگاه پژوهش‌محور و توسعه‌محور مجموعه دانست.

وی اعلام کرد آریاپکو اکنون توانایی تولید طیف وسیعی از قطعات تخصصی خودرو از جمله بادگیر بدنه، فلاپ، سپر جلو و عقب، مجموعه باتری، مخزن سوخت، مجموعه AdBlue، مخزن هوای فشرده و مجموعه SCR را دارد.

مدیرعامل شرکت با اشاره به دامنه فعالیت آریاپکو گفت: تاکنون بیش از ۲۳۵۶ پروژه موفق در این مجموعه اجرا شده و تنوع تولیدات آن به بیش از ۴۰۰ قطعه رسیده است.

آریامنش افزود: این آمار نشان‌دهنده گستردگی فعالیت و توان مهندسی مجموعه است.

آریاپکو طی سال‌های اخیر همکاری مستمری با شرکت‌های بزرگ خودروسازی از جمله ایران‌خودرو، کرمان‌موتور، شایان‌دیزل، آرین‌پارس‌موتور و TAM داشته و به یکی از تأمین‌کنندگان معتبر صنعت خودرو ایران تبدیل شده است.

آریامنش در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده این شرکت گفت: توسعه خطوط جدید تولید، افزایش ظرفیت صادراتی و ورود به حوزه قطعات پیشرفته و هوشمند، از اهداف راهبردی ما در سال‌های پیش‌روست. هدف نهایی ما تبدیل شدن به یکی از برندهای شاخص منطقه در تولید قطعات پیشرفته خودروست.

انتهای پیام/