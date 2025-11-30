با افتتاح حوضچههای ۱۳۵ میلیون لیتری؛
پایان بحران آب کشاورزی روستای نظرآباد سروستان
با افتتاح اولین حوضچه ۴۵ میلیون لیتری ذخیره آب در سال جاری مشکل آب ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی و باغات روستای کم برخوردار نظر آباد شهرستان سروستان فارس حل میشود.
به گزارش ایلنا، با مشارکت بنیاد برکت استان فارس و همت مردم بومی منطقه مشکل آب کشاورزی روستای نظر آب شهرستان مرتفع میشود.
با همکاری مردم و مسئولان محلی شهرستان و مشارکت بنیاد برکت یکی از سه حوضچه پلیمری ۴۵ میلیون لیتری ذخیره آب کشاورزی در این شهرستان افتتاح شد.
این سه استخر پلیمری با ظرفیت آب گیری ۱۳۵ هزار متر مکعب معادل ۱۳۵ میلیون لیتر آب مشکل آبیاری ۱۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی و باغات منطقه را حل خواهد کرد.