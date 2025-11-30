خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با افتتاح حوضچه‌های ۱۳۵ میلیون لیتری؛

پایان بحران آب کشاورزی روستای نظرآباد سروستان

پایان بحران آب کشاورزی روستای نظرآباد سروستان
کد خبر : 1720741
لینک کوتاه کپی شد.

با افتتاح اولین حوضچه ۴۵ میلیون لیتری ذخیره آب در سال جاری مشکل آب ۱۵۰ هکتار زمین کشاورزی و باغات روستای کم برخوردار نظر آباد شهرستان سروستان فارس حل می‌شود.

به گزارش ایلنا، با مشارکت بنیاد برکت استان فارس و همت مردم بومی منطقه مشکل آب کشاورزی روستای نظر آب شهرستان مرتفع می‌شود.

‌با همکاری مردم و مسئولان محلی شهرستان و مشارکت بنیاد برکت یکی از سه حوضچه پلیمری ۴۵ میلیون لیتری ذخیره آب کشاورزی در این شهرستان افتتاح شد.

 

‌این سه استخر پلیمری با ظرفیت آب گیری ۱۳۵ هزار متر مکعب معادل ۱۳۵ میلیون لیتر آب مشکل آبیاری ۱۵۰ هکتار از زمین های کشاورزی و باغات منطقه را حل خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود