پایان بحران آب کشاورزی روستای نظرآباد سروستان

به گزارش ایلنا، با مشارکت بنیاد برکت استان فارس و همت مردم بومی منطقه مشکل آب کشاورزی روستای نظر آب شهرستان مرتفع می‌شود.

‌با همکاری مردم و مسئولان محلی شهرستان و مشارکت بنیاد برکت یکی از سه حوضچه پلیمری ۴۵ میلیون لیتری ذخیره آب کشاورزی در این شهرستان افتتاح شد.