به گزارش ایلنا، مدیر نوآوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز و مدیر اجرایی ستاد هفته پژوهش در حاشیه این آیین گفت: این نمایشگاه با حضور دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی به ارائه یک‌سال فعالیت پژوهشی و فناورانه استان می‌پردازد.

مهدی اسکروچی اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان فارس در دهه اول آذرماه ۱۴۰۴ در مجموعه دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برپا شده است.

وی، هدف اصلی این رویداد را ارائه دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و برخی شرکت‌های خصوصی استان عنوان کرد که طی یک‌سال گذشته به نتیجه رسیده‌اند.

به گفته اسکروچی، این نمایشگاه شامل نزدیک به ۸۰ غرفه است که توسط دستگاه‌های مختلف از جمله ادارات استان، دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای اجرایی برپا شده است.

وی افزود: این غرفه‌ها نشان می‌دهند که پژوهش و فناوری در یک‌سال گذشته به چه نتایجی دست یافته و چه برنامه‌هایی برای سال آینده در دستور کار دستگاه‌ها قرار دارد.

مدیر اجرایی ستاد هفته پژوهش از برگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران، فناوران و صنعتگران برگزیده استان در روز یکشنبه نهم آذرماه خبر داد و گفت: این رویداد یکی از بخش‌های محوری جشنواره است.

اسکروچی گفت: در کنار برپایی نمایشگاه، برنامه‌های آموزشی و پژوهشی متعددی برای ارتقای دانش و مهارت کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی، دانشجویان و پژوهشگران برگزار خواهد شد.

