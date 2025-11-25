خبرگزاری کار ایران
در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ٢٠٢۵ انجام گرفت؛

دانشگاه شیراز در شمار ۵٠٠ دانشگاه برتر جهان

دانشگاه شیراز در شمار ۵٠٠ دانشگاه برتر جهان
دانشگاه شیراز طی دو سال متوالی، موفق به کسب رتبه نخست ملی در رتبه‌بندی موضوعی جهانی شانگهای٢٠٢۵، در حوزه موضوعی «علوم دامپزشکی» شد.

به گزارش ایلنا،  براساس نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (شانگهای) در سال ٢٠٢۵، دانشگاه شیراز موفق شده است، در ٨ حوزه موضوعی در میان ۵٠٠ دانشگاه برتر جهان قرار گیرد.

در این میان، بالا‌ترین رتبه جهانی دانشگاه به حوزه «علوم دامپزشکی» (رتبه ١۵٠-١٠١) و حوزه‌های «مهندسی عمران» و «علوم و فناوری دستگاه‌ها» (رتبه ٢٠٠-١۵١) تعلق دارد. همچنین دانشگاه شیراز در حوزه موضوعی «علوم دامپزشکی»، رتبه نخست ملی را در میان ٣ دانشگاه کشور حاضر در این رتبه‌بندی به‌دست آورده است.

‌گفتنی است، نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان (شانگهای) در سال ٢٠٢۵، نهمین رتبه‌بندی موضوعی خود در سطح جهانی را منتشر کرده است. این نظام، دانشگاه‌ها را در ۵٧ حوزه موضوعی رتبه‌بندی می‌کند.

 

