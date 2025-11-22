تمرکز مرکز آموزش علمیکاربردی هلالاحمر شیراز بر هوشمندسازی عملیات امدادی
رئیس مرکز آموزش علمیکاربردی جمعیت هلالاحمر شیراز از برگزاری «رویداد استارتاپی فناوریهای نوین در ارتقای فرآیندهای امداد و نجات» خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید محمدرضا افضلی، گفت: این رویداد با هدف شناسایی ایدههای نوآورانه، توسعه راهکارهای فناورانه و تقویت ظرفیتهای علمی و عملیاتی در حوزه مدیریت بحران طراحی شده است.
افضلی ادامه داد: تحول در عملیات امدادونجات بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین امکانپذیر نیست و برگزاری رویداد استارتاپی فناوریهای نوین در ارتقای فرآیندهای امداد و نجات فرصتی است تا ایدههای کاربردی مسیر ورود به عرصه اجرا را پیدا کنند.
وی افزود: این رویداد به صورت تخصصی چهار محور کلیدی را دنبال میکند که شامل هوشمندسازی فرآیندهای جستجو و نجات و آموزشهای امدادی، بهکارگیری فناوریهای نوین در اسکان اضطراری و مدیریت سوانح طبیعی، ارتقای سامانههای لجستیکی و مکانیابی در بحران و کاربرد ابزارهای نوین در مرکز کنترل و هماهنگی عملیات است.
افضلی با اشاره به تحولات فناورانه سالهای اخیر گفت: استفاده از فناوریهایی مانند پهپادها، سامانههای موقعیتیابی پیشرفته، مدلسازی دادهمحور و ابزارهای شبیهسازی آموزشی، تغییرات چشمگیری در مدیریت بحران ایجاد کرده است که هدف ما فعالسازی ظرفیتهای بومی و استعدادهای فناورانه استان فارس در این مسیر است.
رئیس مرکز آموزش علمیکاربردی جمعیت هلالاحمر شیراز نقش دانشگاههای نسل جدید را در حل مسائل واقعی جامعه مهم دانست و تأکید کرد: مرکز آموزش علمیکاربردی هلالاحمر به عنوان یکی از مراکز تخصصی کشور وظیفه دارد میان دانش، تجربه عملیاتی و نوآوری پیوند برقرار کند که برگزاری چنین رویدادهایی موجب همافزایی میان ایدهپردازان، فعالان فناوری و متخصصان امداد و نجات میشود.
افضلی اعلام کرد: ثبتنام و ارسال طرحها آغاز شده و علاقهمندان تا ۱۱ آذرماه میتوانند با حضور در این رویداد در توسعه فناوریهای بومی حوزه امداد و نجات مشارکت کنند.