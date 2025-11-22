زیرساخت طرح زوج و فرد در شیراز تکمیل شد/ کمبود پارکینگ در شیراز وجود ندارد

به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده امروز یکم آذر در نشست خبری با خبرنگاران با تاکید بر اینکه در این کلان‌شهر کمبود پارکینگ وجود ندارد، گفت: بسیاری از پارکینگ‌ها از طبقه دو به بعد خالی است و پلیس باید خودروها را به سمت این پارکینگ‌ها هدایت کند، مانند پارکینگ مجموعه تجاری تندیس.

فرخ‌زاده یادآور شد: حجم زیادی نامه دریافت شده که پارکینگ‌ها به دستگاه‌های مختلف اختصاص یابد، در حالی‌که این پارکینگ‌ها متعلق به مردم است و شهرداری تاکنون در این زمینه مقاومت کرده است.

وی از راه‌اندازی خانه خلاق و مرکز نوآوری در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: این مرکز در خدمت شتاب‌دهنده‌ها و سازمان‌های مردم نهاد قرار خواهد گرفت و جزو اولین‌ها در کشور خواهد بود.

معاون شهردار شیراز از تحول دیجیتال و بهره‌گیری از هوش مصنوعی در دوربین‌های ثبت تخلف سخن گفت و افزود این موضوع در دستور کار جدی معاونت قرار دارد.

فرخ‌زاده تصریح کرد: طی سه تا چهار ماه گذشته ارتباط با مجموعه‌های دانشگاهی تقویت شده و تفاهم‌نامه‌هایی با بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه صنعتی شیراز و نظام مهندسی فارس منعقد شده است.

معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری شیراز گفت: استفاده از مجموعه‌های مردم‌نهاد برای پویش‌های کاربردی و فرهنگ‌سازی حوزه ترافیک نیز از دیگر اقدامات شاخص معاونت است.

وی درباره اقتصاد حمل و نقل بیان کرد: با بهره‌برداری از ابنیه موجود، هزینه‌های نگهداری زیادی تحمیل می‌شود و تلاش برای ایجاد منابع پایدار و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌ها در دستور کار قرار دارد.

فرخ‌زاده به ساماندهی شرکت‌های حمل و نقل در حوزه بار و مسافر اشاره و خاطرنشان کرد: که لوایح مربوطه در کمیسیون‌های مختلف شورای شهر در حال بررسی است.

وی همچنین درباره ایمنی شهری گفت: کارگروهی برای تحلیل و علت‌یابی تصادفات و ارائه راهکارهای کاهش تشکیل شده است و اصلاحات هندسی در مراکز پرتصادف در دست بررسی است.

معاون شهردار شیراز به تلاش برای احیای دوچرخه‌های اشتراکی اشاره کرد و یادآور شد: رفع مشکلات حقوقی و بازگرداندن دوچرخه‌ها به خیابان‌ها در حال پیگیری است تا به‌عنوان یک مد واقعی حمل و نقلی نه فانتزی به تسهیل ترافیک کمک کند.

فرخ‌زاده به سامانه پرداخت الکترونیک (سی‌پی) اشاره کرد و گفت: این طرح مانع پارک غیرمجاز در سطح خیابان خواهد شد.

وی به پروژه‌های تسهیل‌گری از جمله دورگرد میثم در کمربندی اشاره کرد که طی سه ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

معاون شهردار شیراز با اشاره به تمرکز ویژه روی فاز یک خط ۲ مترو گفت: در صورت اضافه شدن یک رام قطار، تسهیل در جابجایی مسافر مشاهده خواهد شد و از بهره‌برداری ایستگاه استقلال خط ۲ در دی ماه خبر داد.

فرخ زاده اظهارداشت: همچنین اجرای آزادراه محور شمال شرق با همکاری شهرداری، دولت و بخش خصوصی در دست پیگیری است و فرایند اداری آن در حال انجام است.

فرخ‌زاده اضافه کرد: در حوزه تجهیز ناوگان اتوبوسرانی نیز در تلاش هستند تا تعدادی اتوبوس از محل اوراق مشارکت خریداری شود.

وی درباره ویژه‌برنامه‌های هفته حمل و نقل از ۸ آذر خبر داد که شامل بهره‌برداری از ایستگاه‌های مترو، کوهپیمایی، تقدیر از دست‌اندرکاران حوزه ترافیک، تجلیل از فعالان حوزه حمل و نقل، یادبود قربانیان تصادفات و جشنواره‌های مختلف خواهد بود.

وی تاکید کرد: باید به طرح‌های تفضیلی دقت شود و بارگذاری‌ها بر اساس آن‌ها انجام گیرد.

فرخ‌زاده با بیان اینکه پروژه ناظر تقاطع نیز در هفته حمل و نقل به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: درباره تاکسی‌های اینترنتی (اسنپ) مجلس مصوب کرده که نظارت بر این تاکسی‌ها به عهده شهرداری‌ها گذاشته شود، هرچند برخی در تهران تلاش دارند ابلاغ آن را به تعویق بیندازند.

وی با تصریح بر موافقت با اصل انسان‌محوری در شهر گفت: باید به تردد ایمن مردم توجه کنیم و تصمیمات شهری مبتنی بر نیازهای شهروندان باشد.

۴۹۵ دوربین نظارتی و ۱۷۱ دوربین پلاک‌خوان در شیراز فعال است

مدیر کنترل و ترافیک حوزه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز نیز در ادامه با ارائه توضیحات جامع درباره وضعیت نظارت هوشمند گفت: هم‌اکنون ۴۹۵ دوربین نظارتی و ۱۷۱ دوربین پلاک‌خوان در شیراز فعال است و این تعداد به‌طور مستمر در حال افزایش است.

سعید حیدری افزود: با توسعه محورهای جدید شهری، نیاز به نصب دوربین‌های جدید افزایش یافته و نمونه آن بلوار حائری است که بزودی تحت پوشش کامل قرار می‌گیرد.

حیدری تاکید کرد: دوربین‌های پلاک‌خوان در سه محدوده مهم شهر فعالیت می‌کنند و کنترل محدوده معاینه فنی، کنترل زمان و مکان حمل بار و اجرای طرح‌های مرتبط را مدیریت می‌کنند.

مدیر کنترل و ترافیک شهرداری شیراز ادامه داد: زیرساخت پروژه‌های کنترل زمان و مکان تردد بار و همچنین طرح زوج و فرد تکمیل شده و بخش‌های باقی‌مانده در آستانه بهره‌برداری است.

حیدری درباره دوربین‌های ثبت تخلف سرعت گفت: همه دوربین‌های سرعت در شریان‌های اصلی شهر، علاوه بر ثبت سرعت لحظه‌ای، سرعت متوسط بین دو دوربین را نیز محاسبه می‌کنند. بسیاری از رانندگان تصور می‌کنند کاهش سرعت هنگام عبور از مقابل دوربین کافی است، اما تخلف سرعت متوسط نیز به‌طور کامل ثبت می‌شود.

مدیر کنترل و ترافیک شهرداری شیراز اضافه کرد: بلوار رحمت و بزرگراه چمران محورهایی هستند که رعایت سرعت در آن‌ها افزایش یافته، اما برخی شریان‌ها مانند دکتر حسابی و بلوار مهندسین هنوز نیاز به اطلاع‌رسانی بیشتر دارند.

وی همچنین گفت: پروژه‌های «کامیون‌ممنوع»، «خط ویژه» و «ناظر تردد» در حال اجرا هستند و دوربین‌های ورودی شهر در ساعات غیرمجاز تردد کامیون‌ها را ثبت می‌کنند. خط ویژه در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است و عبور غیرمجاز خودروهای فاقد مجوز به‌صورت سیستمی ثبت می‌شود.

مدیر کنترل و ترافیک شهرداری شیراز یادآور شد: سامانه ناظر تخلفات چراغ قرمز و توقف روی خط عابرپیاده نیز به‌زودی تکمیل و بهره‌برداری خواهد شد.

حیدری طرح‌های کنترل پارک شامل پارک ممنوع و پارک دوبل را از برنامه‌های مهم شهر دانست و افزود: از ۴۹۵ دوربین نظارتی، بخشی به کمک هوش مصنوعی تخلفات پارک ممنوع و توقف‌های غیرمجاز را پایش می‌کنند و ۱۰۰ نقطه حساس برای اجرای این طرح‌ها تعیین شده است.

وی درباره بازگشت جرایم به شهرداری با اشاره به اینکه این‌ موضوع سال‌ها در حال پیگیری است و مسائل مالی آن در دست بررسی است، گفت: شهر نسبت به گذشته با رشد چشمگیر خودرو مواجه شده اما شهروندان انتظار دارند ترافیک مانند گذشته روان باشد.

حیدری درباره طرح‌های گذشته برای ساماندهی خیابان ملاصدراگفت: محدودیت‌ها از جمله تردد دانشگاه و درخواست دستگاه‌ها مانع اجرای برخی اقدامات شده و بستن برخی دوربرگردان‌ها می‌توانست بخشی از مشکل را حل کند اما فشارهای بیرونی مانع اجرای کامل شد.

