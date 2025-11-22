رئیس بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا مطرح کرد؛
بیمارستان ابوعلی سینا مرزهای استاندارد جهانی را در پیوند شکست/ ۷ هزار پیوند کبد و ۷ هزار پیوند کلیه در شیراز ثبت شد
هیچ پیوند کلیه از غریبه انجام نشده است
رئیس بیمارستان تخصصی، فوق تخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا با اشاره به عملکرد شاخص این مرکز در زمینه پیوند اعضا، گفت: فارس با نرخ ۴۱.۳ در یک میلیون جمعیت، عملکرد بسیار بالایی نسبت به میانگین کشوری که ۱۴.۵ است، دارد. در شش ماه اول سال جاری، نرخ پیوند دو عضو استان فارس ۴۵.۸ بوده، در حالی که میانگین کشور کمتر است.
به گزارش ایلنا، محمد باقر خسروی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: تا کنون در بیمارستان ما ۷ هزار و ۷۸۳ مورد پیوند کبد، ۷ هزار و ۲۳۴ مورد پیوند کلیه، ۲۹۳ مورد پیوند کلیو پانکراس، ۱۷ مورد پیوند پانکراس تنهایی، ۱۹۸ مورد پیوند قلب، ۲۱ مورد پیوند ریه و ۹۷ مورد پیوند چندعضوی انجام شده است. همچنین ۵مورد پیوند روده تاکنون صورت گرفته است.
خسروی با تأکید بر نقش پیشکسوتان و نسل اول تیم پیوند گفت: اساتید و همکاران پایهگذار بیمارستان نمازی و بیمارستان ابوعلی سینا، با تلاش و فداکاری تمام، امکان این موفقیتها را فراهم کردند.روز افتتاح بیمارستان، مرداد ۹۶، تنها یک دستگاه امآرآی در اختیار داشتیم و بسیاری از تجهیزات محدود بود، اما امروز هیچ دستگاهی نیست که نیاز بیمار را برآورده نکند.
وی ادامه داد: تیم پیوند شامل تمامی گروههای تخصصی از جراحی، بیهوشی، رادیولوژی، پاتولوژی، گوارش، پرستاری و اتاق عمل بوده و اعضای آن زندگی شخصی خود را فدای خدمت به بیماران کردند.
رئیس بیمارستان ابوعلی سینا همچنین به نقش خیرین در توسعه این خدمات اشاره کرد و افزود: وجود خیرین و حمایتهای آنها موجب شد که تبلیغات و فرهنگ اهدا عضو در استان فارس گسترش یابد و اعضای حیاتی بسیاری از بیماران نجات پیدا کند.
خسروی خاطرنشان کرد: موفقیتهای پیوند در این مرکز با استانداردهای جهانی همخوانی دارد؛ بهطور مثال، موفقیت پیوند کلیه و کبد حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد، پیوند ریه ۶۰ درصد و پیوند روده ۴۰ درصد است و این ارقام وابسته به شرایط هر بیمار و تیم درمانی است.
رئیس بیمارستان تخصصی، فوقتخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا، با رد شایعات مربوط به خرید و فروش اعضای حیاتی بدن گفت: اینکه گفته میشود افراد قلبشان را میفروشند، کبدشان را میفروشند یا ریهشان را میفروشند، کاملاً غلط است. از نظر فیزیولوژی اصلاً امکان ندارد کسی بتواند قلب یا ریه خود را بفروشد و زنده بماند.
وی تصریح کرد: در مورد کلیه این مسئله در برخی جاها امکانپذیر است و اتفاق میافتد، اما بزرگترین افتخار مجموعه ابوعلی سینا این است که در طول ده سال گذشته که این بیمارستان پایهگذاری شده، حتی یک مورد پیوند کلیه از غریبه انجام نشده است.
وی تأکید کرد: این خط قرمز اخلاقی بیمارستان است و ما حاضر هستیم شفاف پروندههایمان را برای هر کسی که بخواهد بررسی کند، باز کنیم و همه میتوانند با بیماران ما مصاحبه کنند. تمامی پیوندهای کلیه در این بیمارستان یا از موارد مرگ مغزی صورت میگیرد یا در سال تنها دو تا سه مورد از زنده انجام میشود که آنها نیز برای ما ثابت شده از اقوام نزدیک هستند؛ برادر، خواهر، همسر، پسر یا برادر بیمار.
خسروی گفت: هیچ رابطه خرید و فروشی وجود ندارد و به جرئت میگویم که هیچ پیوند کلیه از غریبه در این بیمارستان در طول حیاتش انجام نشده و این افتخار ماست.
رئیس بیمارستان تخصصی، فوقتخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا بیان کرد: ارتباط ما با مراکز پلیس، تصادفات و دادگستری برای فراهم کردن مسیر قانونی و ایمن اهدای عضو برقرار است و تمامی اقدامات ما مطابق با استانداردهای اخلاقی و قانونی انجام میشود.
خسروی همچنین به تلاشهای مستمر تیم بیمارستان در ایام تعطیلات اشاره کرد: در ایام تعطیلات نوروز، تیم ما حتی شبها در بیمارستان حضور داشت تا از مرگ مغزی ۱۰۳ هموطن عزیز جلوگیری شود و اعضای حیاتی آنان به بیماران نیازمند منتقل شود.
وی در پاسخ به پرسشهایی درباره استفاده از هوش مصنوعی در اقدامات درمانی و تحقیقاتی گفت: در مجموعه ابوعلی سینا با نگاه علمی و واقعبینانه به فناوری، از ابزارهای هوش مصنوعی و سایبرناتیک در حد نیاز و مطابق با استانداردهای پزشکی استفاده میکنیم. هدف ما از بهکارگیری این فناوریها، بهبود کیفیت عملهای جراحی و خدمات درمانی است و نه تبلیغات بزرگنمایانه.
فرهنگسازی اهدا عضو؛ استان فارس الگوی پیشرو در ایران و جهان
رئیس بیمارستان تخصصی، فوقتخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا، با تأکید بر اهمیت فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو گفت: فعالیتهای رسانهای و اطلاعرسانی انجام شده باعث شده که استان فارس در شاخص اهدا عضو، با کشورهایی مانند اسپانیا که در دنیا پیشرو هستند، برابری کند. متوسط اهدای عضو در کشور ما تقریباً با متوسط جهانی برابر است و استان فارس به تنهایی در این شاخص در سطح بالاترین کشورها قرار دارد.
وی ادامه داد: بزرگترین چالش تیمهای پیوند در ایران و سراسر جهان، کمبود عضو اهدا شده است. هرچقدر امکانات و تخصص فراهم باشد، در صورت نبود عضو کافی، بیماران در لیست انتظار باقی میمانند. در حال حاضر، متأسفانه بسیاری از بیماران جوان و کودکان در لیست انتظار ما هستند، زیرا تعداد و زمانبندی دریافت عضو کافی نیست.
رئیس بیمارستان تخصصی، فوقتخصصی و پیوند اعضا ابوعلی سینا افزود: فرهنگسازی نقش بسیار مهمی دارد. مردم باید پیش از مواجهه با شرایط بحرانی، مرگ مغزی و امکان اهدا هشت عضو حیاتی را درک کنند تا بتوانند جان بیماران نیازمند را نجات دهند. به عنوان مثال، بافتهای بیماران مرگ مغزی به بیماران سوختگی منتقل میشود و زندگی بسیاری از آنان نجات پیدا میکند.
خسروی گفت: فرهنگسازی در زمینه اهدا عضو و جذب خیرین بسیار حیاتی است و رسانهها با هنر اطلاعرسانی خود میتوانند این فرهنگ را بهتر از ما منتقل کنند. همکاری رسانهها در این زمینه، موجب افزایش تعداد اعضای اهدا شده و نجات جان بیماران میشود.