به گزارش ایلنا، رویدادی که با حضور گسترده برندهای مطرح ایران، استقبال هیأت‌های تجاری خارجی ازجمله ازبکستان و حضور برخی از مسئولان و معاونان وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تشریح ابعاد این رویداد اعلام کرد که نمایشگاه پنج‌جانبه صنعتی فارس که از ۱۸ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار می‌شود، بزرگ‌ترین و جامع‌ترین گردهمایی تخصصی حوزه صنعت در جنوب کشور است و با حضور برندهای مطرح ملی، هیأت‌های اقتصادی خارجی و مقامات ارشد وزارت صمت، امسال در سطحی کاملاً بین‌المللی اجرا خواهد شد.

کریم مجرب، افزود: این رویداد شامل پنج نمایشگاه تخصصی سیزدهمین نمایشگاه صنعت، سیزدهمین نمایشگاه ابزارآلات، نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق، هفدهمین نمایشگاه صنعت چوب و سومین نمایشگاه متالورژی است که با حمایت رسمی اداره‌کل صمت فارس و عاملیت شرکت رویدادسازان توسعه پارس برگزار می‌شود.

مجرب با اشاره به جایگاه صنعتی فارس گفت: این استان به دلیل ظرفیت‌های گسترده تولیدی، بنیان‌های صنعتی قوی و موقعیت ژئواستراتژیک، یکی از کانون‌های اصلی پیوند صنعت ایران با بازارهای کشورهای حوزه خلیج فارس است و همین جایگاه موجب شده امسال هیأت‌های تجاری از کشورهای مختلف علاقه جدی برای حضور و مذاکره در این گردهمایی نشان دهند.

وی استقبال ویژه هیأت‌های اقتصادی و نیز حضور برخی معاونان وزیر صمت را نشانه‌ای از تبدیل شدن این رویداد به بستری واقعی برای تقویت زنجیره‌های صنعتی و همکاری‌های بین‌المللی دانست.

به گفته مدیرکل صمت فارس، برندهای شاخص صنعتی از استان‌های تهران، اصفهان و دیگر نقاط کشور در این دوره حضور خواهند داشت. مجرب تأکید کرد که این ترکیب شرکت‌کنندگان باعث شده نمایشگاه به ویترینی واقعی از توانمندی‌های صنعت ایران تبدیل شود و پیش‌بینی می‌شود یکی از پربازدیدترین رویدادهای صنعتی سال در جنوب کشور باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی، جلسات رودررو، مذاکرات B2B و ارائه ظرفیت‌های جدید صنعتی خبر داد و افزود که این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز قراردادهای مهم تأمین، انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی باشد.

مدیرکل صمت فارس تأکید کرد: این تنوع موضوعی، مزیتی کم‌نظیر ایجاد می‌کند زیرا تمامی حوزه‌های مکمل صنعت در یک زمان و یک مکان گرد هم می‌آیند و این امر باعث افزایش بازدید تخصصی و شکل‌گیری فرصت‌های مشترک میان صنایع مختلف خواهد شد.

در بخش تکمیلی، حسین دشتی، مدیر اجرایی نمایشگاه، نیز نقش نمایشگاه‌ها در توسعه زنجیره ارزش، بازارسازی، جذب سرمایه‌گذار، برندینگ و تعاملات بین‌المللی را مورد توجه قرار داد و گفت که این رویداد با همین رویکرد طراحی شده است. او افزود که این مجموعه با حمایت استانداری فارس، اداره‌کل صمت استان، شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و تشکل‌های تخصصی برگزار می‌شود.

این گردهمایی بزرگ صنعتی، فرصتی بی‌بدیل برای معرفی توانمندی‌ها، توسعه همکاری‌های صنعتی و ورود به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود.

