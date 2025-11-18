اجرای طرح توسعه ۳۵ هکتاری شهرک صنعتی نورآباد ضرورت است

به گزارش ایلنا، عباس برنهاد در حاشیه بازدید از شهرک صنعتی نورآباد و نشست با فرماندار این شهرستان گفت: تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی نورآباد اولویت جدی ماست.

وی افزود: توسعه خدمات زیربنایی از جمله راه‌اندازی و فعال‌سازی تصفیه‌خانه فاضلاب که پیش از این احداث شده و تقویت زیرساخت‌های آب و برق در دستور کار قرار دارد و در این زمینه از فرماندار انتظار داریم نسبت به تخصیص اعتبارات از منابع عمرانی شهرستان بخش صنعت را حمایت کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ادامه با اشاره به تقاضای سرمایه‌گذاران و تکمیل بخش زیادی از اراضی موجود گفت: اجرای طرح توسعه ۳۵ هکتاری شهرک صنعتی نورآباد یک ضرورت اساسی برای افزایش ظرفیت صنعتی شهرستان است که در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: احیای واحدهای راکد، تسهیل روند فعالیت سرمایه‌گذاران، رفع مشکلات موجود و افزایش سرعت عملیات اجرایی طرح توسعه از برنامه‌های محوری شرکت شهرک‌های صنعتی فارس است، انتظار داریم با همراهی فرمانداری و دستگاه‌های شهرستان، مسیر توسعه شهرک هموارتر شود.

برنهاد بیان کرد: این شهرک صنعتی هم‌اکنون ۳۸ هکتار اراضی در اختیار دارد و تاکنون ۴۳ قرارداد با سرمایه‌گذاران در آن منعقد شده است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای شهرک برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران در شهرستان است.

فرماندار ممسنی نیز در این نشست ضمن اعلام حمایت کامل از اجرای طرح توسعه ۳۵ هکتاری، تأکید کرد: توسعه شهرک صنعتی نورآباد نقش مهمی در رونق اقتصادی شهرستان خواهد داشت و دستگاه‌های اجرایی شهرستان آمادگی دارند همکاری لازم را برای تسریع در اجرای این طرح ارائه دهند.

حسن همتی همچنین بر تخصیص اعتبارات عمرانی جهت تکمیل زیرساخت‌های شهرک صنعتی نورآباد تاکید کرد.

در پایان این نشست، بر استمرار پیگیری‌ها، هماهنگی بین دستگاهی و رفع موانع موجود تأکید شد تا روند توسعه شهرک صنعتی نورآباد با سرعت بیشتری دنبال شود.