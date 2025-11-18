نقش دانشگاه در تولید انرژی و قدرت بر همگان آشکار است

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی سه‌شنبه در نخستین رویداد معرفی ظرفیت‌های «طرح بورس صنعت و مشاغل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» با هدف توانمندسازی دانشجویان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و جذب نیروی متخصص در دانشگاه صنعتی شیراز، اظهارکرد: دشمن دریافت که از مسیر مذاکره و توافق نمی‌تواند تحمیل اراده بر ملت بزرگ ایران را پیش ببرد، بنابراین سناریوی دوم، یعنی «بحران» یا به تعبیر خودشان «جنگ کوتاه» را به راه انداخت تا موجب براندازی و تسلیم ایران شود؛ اما نکته اصلی اینجاست که علم، دانش و اراده، نقشی بزرگ در مقاومت و ایستادگی ما داشت و همه طرح‌ها و برنامه‌های دشمن را خنثی کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جنگ ۱۲ روزه، از روز چهارم و پنجم به برکت علم، دانش، ایمان و اراده، ورق برگشت؛ جنگی که دشمن پیش‌بینی کرده بود در سه روز ایران را به تسلیم وادارد.

وی افزود: در روزهای دهم و یازدهم، دشمن ملتمسانه خواهش کرد که ایران جنگ را تمام کند و اعلام کرد که مرتکب اشتباه شده‌است.

عزیزی با اشاره به رشد اقتصادی چین، افزود: رشد اقتصادی چین از آمریکا بیشتر است و یکی از دلایل ماجراجویی آمریکایی‌ها، مهار چین و ائتلاف ایران، چین و روسیه است؛ علت رشد چین این است که تمام مردم آن تولیدکننده هستند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از جوانان ما فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند؛ باید هر واحد و هر منزل به یک کارخانه تبدیل شود؛ دانشگاه‌های ما پای کار آورده شده‌اند، علم را در جامعه نهادینه کرده‌ایم و صنعت را با جامعه عجین کرده‌ایم؛ اکنون دانشگاهی مانند دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه مهارت‌آموزی و سایر دانشگاه‌های ما نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر بخواهیم به رشد هشت درصدی برسیم که هدف‌گذاری ماست، راهی نداریم جز اینکه در اجرای برنامه هفتم، دانشگاه‌های صنعتی، مهارت‌آموزی و سایر دانشگاه‌ها که مظهر و منشا تولید علم و در نتیجه تولید قدرت هستند، به‌درستی دیده شوند و ظرفیت‌های آنان برای حل موضوعاتی مانند اشتغال، کارآفرینی، رشد صنعتی، پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های کشور به کار گرفته شود.

عزیزی تصریح کرد: ما این اقدام شایسته دانشگاه صنعتی شیراز را ارج می‌نهیم و مجلس قطعا پشتیبان این اقدام خوب خواهد بود؛ واحدهای صنعتی باید با امید و اعتماد با دانشگاه‌ها بنشینند و سایر مدیران استان نیز در کنار آنان قرار گیرند تا همه ظرفیت‌های ملی را برای این کار بسیج کنیم.

وی تاکید کرد: در وزارت علوم نیز با حمایت بیشتر این مسیر را دنبال خواهیم کرد؛ به نظر می‌رسد راه را درست انتخاب کرده‌ایم، هدف‌گذاری خوبی داریم و بدون شک در آینده به نتایج مطلوبی در استان و کشور منجر خواهد شد.

