خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:

نقش دانشگاه در تولید انرژی و قدرت بر همگان آشکار است

نقش دانشگاه در تولید انرژی و قدرت بر همگان آشکار است
کد خبر : 1715854
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: رویداد معرفی ظرفیت‌های «طرح بورس صنعت و مشاغل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» نشان می‌دهد جایگاه علم و دانش در تولید قدرت کجاست و نقش دانشگاه در تولید انرژی و قدرت چیست؛ قطعا امروز این نقش بر همگان آشکار است.

به گزارش ایلنا، ابراهیم عزیزی سه‌شنبه در نخستین رویداد معرفی ظرفیت‌های «طرح بورس صنعت و مشاغل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» با هدف توانمندسازی دانشجویان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و جذب نیروی متخصص در دانشگاه صنعتی شیراز، اظهارکرد: دشمن دریافت که از مسیر مذاکره و توافق نمی‌تواند تحمیل اراده بر ملت بزرگ ایران را پیش ببرد، بنابراین سناریوی دوم، یعنی «بحران» یا به تعبیر خودشان «جنگ کوتاه» را به راه انداخت تا موجب براندازی و تسلیم ایران شود؛ اما نکته اصلی اینجاست که علم، دانش و اراده، نقشی بزرگ در مقاومت و ایستادگی ما داشت و همه طرح‌ها و برنامه‌های دشمن را خنثی کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: در جنگ ۱۲ روزه، از روز چهارم و پنجم به برکت علم، دانش، ایمان و اراده، ورق برگشت؛ جنگی که دشمن پیش‌بینی کرده بود در سه روز ایران را به تسلیم وادارد.

وی افزود: در روزهای دهم و یازدهم، دشمن ملتمسانه خواهش کرد که ایران جنگ را تمام کند و اعلام کرد که مرتکب اشتباه شده‌است.

عزیزی با اشاره به رشد اقتصادی چین، افزود: رشد اقتصادی چین از آمریکا بیشتر است و یکی از دلایل ماجراجویی آمریکایی‌ها، مهار چین و ائتلاف ایران، چین و روسیه است؛ علت رشد چین این است که تمام مردم آن تولیدکننده هستند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از جوانان ما فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند؛ باید هر واحد و هر منزل به یک کارخانه تبدیل شود؛ دانشگاه‌های ما پای کار آورده شده‌اند، علم را در جامعه نهادینه کرده‌ایم و صنعت را با جامعه عجین کرده‌ایم؛ اکنون دانشگاهی مانند دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه مهارت‌آموزی و سایر دانشگاه‌های ما نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز اگر بخواهیم به رشد هشت درصدی برسیم که هدف‌گذاری ماست، راهی نداریم جز اینکه در اجرای برنامه هفتم، دانشگاه‌های صنعتی، مهارت‌آموزی و سایر دانشگاه‌ها که مظهر و منشا تولید علم و در نتیجه تولید قدرت هستند، به‌درستی دیده شوند و ظرفیت‌های آنان برای حل موضوعاتی مانند اشتغال، کارآفرینی، رشد صنعتی، پیشرفت و توسعه زیرساخت‌های کشور به کار گرفته شود.

عزیزی تصریح کرد: ما این اقدام شایسته دانشگاه صنعتی شیراز را ارج می‌نهیم و مجلس قطعا پشتیبان این اقدام خوب خواهد بود؛ واحدهای صنعتی باید با امید و اعتماد با دانشگاه‌ها بنشینند و سایر مدیران استان نیز در کنار آنان قرار گیرند تا همه ظرفیت‌های ملی را برای این کار بسیج کنیم.

وی تاکید کرد: در وزارت علوم نیز با حمایت بیشتر این مسیر را دنبال خواهیم کرد؛ به نظر می‌رسد راه را درست انتخاب کرده‌ایم، هدف‌گذاری خوبی داریم و بدون شک در آینده به نتایج مطلوبی در استان و کشور منجر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ