با حضور مسئولان شهری و استانی؛
دو مدرسه جدید در صدرا با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان کلنگزنی شد
۷هزار دانشآموز روزانه به دلیل کمبود فضا به شیراز تردد میکنند
مراسم کلنگزنی دو مدرسه جدید در شهر صدرا با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان و با حضور شهردار صدرا، فرماندار شیراز،فرمانده سپاه صدرا، رئیس آموزش و پرورش صدرا رئیس سازمان نوسازی مدارس فارس و مدیرکل آموزش و پرورش فارس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، فرماندار شیراز، در این مراسم با تأکید بر ضرورت نگاه عالمانه در برنامهریزی گفت: بالیدن تمدنها با تکیه بر عدد و رقم ممکن شده است؛ همانگونه که رایانه و اینترنت، نماد تمدن مدرن، بر مبنای صفر و یک شکل گرفتهاند. با این حال، در برنامهریزی برای شهر جدید صدرا از داده و عدد غافل ماندهایم و بدون توجه به جمعیتپذیری، نیاز مدارس و زیرساختهای آموزشی، توسعه شهری صورت گرفته است.
علاءالدین کراماتی با اشاره به پیشبینی افزایش هشت هزار دانشآموز جدید در سال آینده و کمبود ظرفیت ساخت مدارس افزود: جمعیتشناسی، ضریب رشد و ظرفیتها باید بر اساس عدد و رقم تعیین شوند و این غفلت موجب ناهماهنگی میان نیازها و امکانات شده است.
فرماندار شیراز با تأکید بر نقش کلیدی آموزش گفت: آموزش و پرورش مسیر حرکت جامعه را مشخص میکند و تأمین فضای کافی برای دانشآموزان ضرورتی انکارناپذیر است. هیچ عامل دیگری مانند علم قادر به ایجاد تحول نیست و باید تمام توان به سمت توسعه و تقویت آموزش هدایت شود.
وی همچنین بیعدالتی در نظام آموزشی و جداسازی دانشآموزان را غیرقابلقبول دانست و بر ضرورت مشارکت عمومی در نهضت مدرسهسازی تأکید کرد.
آموزش بنیان اصلی توسعه پایدار
شهردار صدرا، با بیان اینکه پیشرفت هر جامعه نیازمند زیرساختهای گوناگون است، اظهار داشت: زیرساختهای عمرانی قابل مشاهدهاند، اما آنچه بستر اصلی حرکت جامعه را فراهم میکند، نظام آموزشی است.
به گفته مجتبی پارسایی، کیفیت آموزش و پرورش، ریشه اصلی هر پیشرفت ملی است و پرورش صحیح حتی یک دانشآموز میتواند آینده یک جامعه و تاریخ را دگرگون کند.
پارسایی افزود: همکاری با آموزش و پرورش از ابتدای دوره مدیریت شهری در اولویت بوده و تلاش شده است هم در حوزه زیرساختی و هم در خدمات جانبی، زمینه ارتقای کیفیت آموزش فراهم شود. او تأکید کرد این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
کمبود جدی فضای آموزشی در صدرا
رئیس آموزش و پرورش صدرا، با اشاره به حجم کمبودها در این شهر گفت: سال آینده ۸ هزار دانشآموز جدید وارد چرخه آموزشی صدرا خواهند شد و در حال حاضر نیز بیش از ۷هزار دانشآموز روزانه به دلیل کمبود فضا به شیراز تردد میکنند.
سوسن زارع،افزود: صدرا با ۵۱ مدرسه دولتی و ۸۷ مدرسه غیردولتی تنها شهری است که تعداد مدارس غیردولتی آن تقریباً دو برابر مدارس دولتی است؛ در حالی که بیشتر خانوادهها از طبقات متوسط و پایین جامعه هستند و توان پرداخت شهریه مدارس غیردولتی را ندارند.
زارع خواستار همکاری همه دستگاهها برای کاهش این کمبود شد.
اجرای هفت پروژه ۱۲ کلاسه در صدرا
رئیس اداره نوسازی مدارس استان فارس، در این مراسم اعلام کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی در فارس با ۶۵۳ پروژه آغاز شده است و در شهر صدرا نیز هفت پروژه ۱۲ کلاسه در حال اجراست. دو پروژه در مرحله ساخت قرار دارد، دو مدرسه امروز کلنگزنی شد و دو مدرسه دیگر با همکاری شرکت عمران صدرا اسکلتگذاری شدهاند.
امین سینایی، ابراز امیدواری کرد تا پایان سال پروژههای باقیمانده به نتیجه برسند تا بخشی از کمبود فضای آموزشی در صدرا برطرف شود.
محس کلاری، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، اعلام کرد: دو مدرسهای که امروز عملیات ساخت آنها آغاز شد، تا ابتدای مهر سال آینده تکمیل و تقدیم دانشآموزان شهر صدرا خواهد شد.