تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «خانوم ماه» در شیراز گرامی داشته شد

تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «خانوم ماه» در شیراز گرامی داشته شد
همزمان با سی و سومین هفته کتاب، نشست معرفی و بررسی کتاب «خانوم ماه» در مسجد المهدی (عج) شیراز برگزار شد.

به گزارش ایلنا، تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این اثر که به بخش‌هایی از زندگی و رنج‌های همسر شهید حاج شیرعلی سلطانی می‌پردازد، مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

در این برنامه، تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این اثر که به بخش‌هایی از زندگی و رنج‌های همسر شهید حاج شیرعلی سلطانی می‌پردازد، مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.

گلباران مزار شهید «شیرعلی سلطانی» از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

 

