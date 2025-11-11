تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «خانوم ماه» در شیراز گرامی داشته شد
همزمان با سی و سومین هفته کتاب، نشست معرفی و بررسی کتاب «خانوم ماه» در مسجد المهدی (عج) شیراز برگزار شد.
به گزارش ایلنا، تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این اثر که به بخشهایی از زندگی و رنجهای همسر شهید حاج شیرعلی سلطانی میپردازد، مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
در این برنامه، تقریظ رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این اثر که به بخشهایی از زندگی و رنجهای همسر شهید حاج شیرعلی سلطانی میپردازد، مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفت.
گلباران مزار شهید «شیرعلی سلطانی» از دیگر برنامههای این مراسم بود.