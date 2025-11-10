مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خبرداد؛
هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید فارس
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس از برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فعالان جامعه کار و تولید این استان با حضور ۱۳۴ قاری و حافظ برجسته جامعه کارگری فارس و خانواده آنها خبرداد.
بیاری با اعلام آمار شرکتکنندگان این دوره مسابقات قرآن کریم در فارس گفت: از بین ۳۹۰ نفر شرکت کننده در مرحله مقدماتی در رشتههای حفظ، قرائت و مفاهیم قرآن کریم در سطح شهرستان های استان، ۱۳۴ نفر به مرحله نهایی راه یافتند که شامل ۳۴ نفر در رشته حفظ، ۴۲ نفر در رشته قرائت و ۵۸ نفر در رشته مفاهیم هستند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس با تقدیر از ۱۳۴ منتخب شهرستانی این دوره مسابقات قرآن مجید در مرحله شهرستانی، تصریح کرد: این مسابقات با هدف تجلیل از منتخبین قرآنی جامعه زحمتکش کارگر و کارفرما که دو رکن اصلی و لازم و ملزوم توسعه اقتصادی و آبادانی کشور هستند، برگزار شده است.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری فارس در ادامه این مراسم، با بیان دغدغههای خود در حوزه مسائل اجتماعی، بر لزوم رفع صریح مشکلات با یافتن راهحل اصولی تأکید کرد.
محمدحسن موسوی حوزههای فرهنگی و اجتماعی را از جمله مظلومترین بخشها در قوانین و برنامهریزیهای کلان دانست.
وی با اشاره به نگرانیهای موجود در زمینه آسیبهای اجتماعی، از قاریان و حافظان قرآن خواست با بهرهگیری از آموزههای قرآنی و نقش آرامشبخشی که دارند، به تقویت پیوندهای اجتماعی و کاهش این آسیبها در جامعه، به ویژه در بین جامعه کار و تلاش کمک کنند.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری فارس نیز در این آیین، یکی از اصلیترین دلایل گسترش آسیبهای اجتماعی را دوری از معنویت و خالی شدن زندگیها از مفاهیم متعالی برشمرد.
سمانه ذوالقدری ابراز امیدواری کرد با گسترش عطر معنویت قرآنی در جامعه از طریق چنین برنامههایی، گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات برداشته شود.
این مراسم با رقابت منتخبین شهرستانی هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم جامعه کار و تولید در بخش خواهران و برادران برگزار شد و منتخبین مرحله استانی برای رقابت به مرحله کشوری اعزام خواهند شد.