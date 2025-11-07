در سروستان فارس برگزار شد؛
استقبال چشمگیر از جشن امضای کتاب «سومین پر سیمرغ»
مراسم رونمایی و جشن امضای کتاب «سومین پر سیمرغ» نوشته زهرا سعیدی در آستانه سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با استقبال پرشور علاقهمندان در سروستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، این رویداد بار دیگر نشان داد سرمایههای واقعی این شهر، هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگیاند.حجم بالای شرکتکنندگان، این برنامه را به یکی از فرهنگیترین رویدادهای اخیر شهرستان تبدیل کرد.
در آغاز نشست، زهره ابوقداره، ادیب و حافظپژوه، با تمجید از دقت و کیفیت نگارش اثر، «سومین پر سیمرغ» را روایتی خواندنی و ارزشمند از زندگی و جهان فردوسی توصیف کرد و سادگی بیان و استنادهای دقیق کتاب را از نقاط قوت آن دانست.
در ادامه، مهدی فقیه، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، درباره ضرورت ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان نسل نوجوان سخن گفت و سپس با اجرای پرشور نقالی شاهنامه، فضای برنامه را گرم و پویاتر کرد.
پس از وی، مسعود شریف، هنرمند و کارگردان تئاتر و سینما، با بلندخوانی بخشهایی از کتاب و شاهنامه، حالوهوای ویژهای به مراسم بخشید.
اجرای موسیقی سنتی توسط گروه استاد رضوی سروستانی از دیگر بخشهای جذاب برنامه بود.
سپس زهرا سعیدی، نویسنده و بازیگر شناختهشده سینما و تئاتر و از اهالی سروستان، پس از قدردانی از استقبال همشهریان، درباره هدف خود از نگارش کتاب توضیح داد.
وی تأکید کرد: «سومین پر سیمرغ» تلاشی است برای ارائه روایتی تازه و قابلفهم از زندگی فردوسی و یادآوری اینکه نجات امروز جامعه در کتاب، دانش، فهم فرهنگی و بازخوانی میراث بزرگان نهفته است.
این کتاب پیشتر نیز از سوی استاد میرجلالالدین کزازی مورد تقدیر قرار گرفته و نخستین رونمایی آن اردیبهشتماه در شیراز صورت گرفته است.
مراسم با جشن امضا و گفتوگوی صمیمانه مخاطبان با نویسنده پایان یافت و نسخههای امضا شده به علاقهمندان تقدیم شد.
این رویداد به همت اداره کتابخانههای عمومی شهرستان سروستان و با همکاری آموزشگاه راوی هنر برگزار شد.