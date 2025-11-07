استقبال چشمگیر از جشن امضای کتاب «سومین پر سیمرغ»

به گزارش ایلنا، این رویداد بار دیگر نشان داد سرمایه‌های واقعی این شهر، هنرمندان، نویسندگان و فعالان فرهنگی‌اند.حجم بالای شرکت‌کنندگان، این برنامه را به یکی از فرهنگی‌ترین رویدادهای اخیر شهرستان تبدیل کرد.

در آغاز نشست، زهره ابوقداره، ادیب و حافظ‌پژوه، با تمجید از دقت و کیفیت نگارش اثر، «سومین پر سیمرغ» را روایتی خواندنی و ارزشمند از زندگی و جهان فردوسی توصیف کرد و سادگی بیان و استنادهای دقیق کتاب را از نقاط قوت آن دانست.

در ادامه، مهدی فقیه، بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، درباره ضرورت ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در میان نسل نوجوان سخن گفت و سپس با اجرای پرشور نقالی شاهنامه، فضای برنامه را گرم و پویاتر کرد.

پس از وی، مسعود شریف، هنرمند و کارگردان تئاتر و سینما، با بلندخوانی بخش‌هایی از کتاب و شاهنامه، حال‌وهوای ویژه‌ای به مراسم بخشید.

اجرای موسیقی سنتی توسط گروه استاد رضوی سروستانی از دیگر بخش‌های جذاب برنامه بود.

سپس زهرا سعیدی، نویسنده و بازیگر شناخته‌شده سینما و تئاتر و از اهالی سروستان، پس از قدردانی از استقبال همشهریان، درباره هدف خود از نگارش کتاب توضیح داد.

وی تأکید کرد: «سومین پر سیمرغ» تلاشی است برای ارائه روایتی تازه و قابل‌فهم از زندگی فردوسی و یادآوری اینکه نجات امروز جامعه در کتاب، دانش، فهم فرهنگی و بازخوانی میراث بزرگان نهفته است.

این کتاب پیش‌تر نیز از سوی استاد میرجلال‌الدین کزازی مورد تقدیر قرار گرفته و نخستین رونمایی آن اردیبهشت‌ماه در شیراز صورت گرفته است.

مراسم با جشن امضا و گفت‌وگوی صمیمانه مخاطبان با نویسنده پایان یافت و نسخه‌های امضا شده به علاقه‌مندان تقدیم شد.

این رویداد به همت اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان سروستان و با همکاری آموزشگاه راوی هنر برگزار شد.

