به گزارش ایلنا، محمد فرخ‌زاده افزود: طبق بندهای ۱۴ و ۲۰ قانون شهرداری، هر فرد یا کسب‌وکاری که با استفاده از تابلو، خودرو یا هر وسیله‌ای موجب انسداد پیاده‌روها شود، مرتکب تخلف شده و شهرداری موظف به برخورد با این موارد است.

فرخ‌زاده با قدردانی از معاونت خدمات شهری و مناطق یازده‌گانه شهرداری افزود: شهرداری شیراز قوانین مربوط به حفظ فضای عمومی، به‌ویژه پیاده‌روها را با جدیت اجرا می‌کند و هدف از این اقدام نظم‌بخشی به معابر و افزایش ایمنی تردد شهروندان است.

معاون شهردار شیراز اعلام کرد: پس از اخطارهای اولیه، عملیات جمع‌آوری سد‌معبر در بلوارهای امیرکبیر، روزبهان و نصر با همکاری شهرداری مناطق مربوطه انجام شد و از شهروندان خواست پیش از ورود مأموران انضباط شهری تابلوها یا خودروهای خود را از پیاده‌روها جمع کنند تا از اعمال قانون جلوگیری شود.

وی همچنین از استقرار تیم‌های نظارتی ویژه در سطح شهر خبر داد و گفت: این تیم‌ها ضمن گشت‌زنی و شناسایی مناطق پرخطر، در صورت تداوم تخلف پس از اخطار، اقدام قانونی خواهند کرد.

به گفته فرخ‌زاده، سد‌ معبر در پیاده‌روها نه‌تنها آرامش شهری را مختل می‌کند بلکه خطر ترافیکی، بی‌نظمی و کاهش زیبایی شهر را نیز در پی دارد و تهدیدی برای امنیت عمومی، اقتصاد شهری و حقوق افراد دارای معلولیت، نابینایان و سالمندان محسوب می‌شود.

وی افزود: سد‌معبر موجب دشواری تردد خانواده‌ها، آلودگی بصری و صوتی، تخریب بدنه پیاده‌روها و افزایش هزینه‌های تعمیر شهری است و رقابت ناعادلانه میان کسب‌وکارها و آسیب به گردشگری از دیگر پیامدهای آن به‌شمار می‌رود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز تأکید کرد: شهرداری شیراز با اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی درصدد کاهش این تخلف از طریق آگاهی‌رسانی عمومی است تا شهری ایمن، منظم و قابل دسترس برای همه اقشار جامعه ایجاد شود.

وی یادآور شد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، در صورت ایجاد خطر توسط ساختمان‌ها یا تأسیسات، شهرداری موظف است پس از اخطار و عدم اقدام مالک، رفع خطر کند. فلسفه بند ۲۰ همان ماده نیز حمایت از سکونت و آرامش شهروندان در برابر مشاغلی است که مزاحمت مستقیم یا غیرمستقیم ایجاد می‌کنند؛ از جمله سر و صدا، تجمع صف‌ها یا رفت‌وآمد مداوم خودروها.

فرخ‌زاده در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مربوط به سد‌معبر، موارد را از طریق سامانه‌های ارتباط مردمی شهرداری گزارش دهند.

