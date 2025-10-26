شمارش معکوس برای میزبانی فارس از بزرگترین رویداد سینمایی ایران

به گزارش ایلنا، استاندار فارس در این نشست با تأکید بر ضرورت تدوین تقویم اجرایی دقیق، آماده‌سازی زیرساخت‌های شهری و ساماندهی اسکان مهمانان خارجی، اظهار داشت: باید از ظرفیت‌های فرهنگی و سینمایی استان برای معرفی توانمندی‌های ایران در عرصه جهانی به‌ویژه در حوزه فرهنگ و هنر بهره گرفت.

حسینعلی امیری با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای هنری بین‌المللی در شرایط کنونی کشور اظهار داشت: در حالی که برخی قدرت‌ها تلاش دارند ایران را در انزوا قرار دهند، برگزاری جشنواره‌ای با حضور بیش از ۲۰۰ فعال فرهنگی و سینمایی ملی و جهانی، گامی مؤثر در بازتعریف جایگاه ایران در دنیا به شمار می‌رود.

امیری ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شیراز را سرمایه‌ای بی‌بدیل برای توسعه تعاملات فرهنگی در سطح منطقه‌ای و جهانی توصیف و خاطرنشان کرد: شیراز با پیشینه تاریخی غنی، جایگاه فرهنگی برجسته و زیرساخت‌های مناسب، قابلیت میزبانی از رویدادهای مهم بین‌المللی و حتی ایفای نقش میانجی در تحولات ملی و منطقه‌ای را دارد.

استاندار فارس با یادآوریِ توجه چشمگیر کشورهای حوزه ایرانِ فرهنگی به کشورمان تأکید کرد: ایران سرزمینی ریشه‌دار و الهام‌بخش با مردمانی مهربان اهل مدارا و گفت‌وگوست که باید از طریق فرهنگ و هنر، پیوندهای خود را با جهان بازتعریف کند.

وی نقش دیپلماسی فرهنگی در تحقق سیاست‌های کلان کشور را مهم ارزیابی و تصریح کرد: افزایش فشار تحریم‌ و از سوی دیگر سیاست کشور مبنی بر تقویت ارتباط با همسایگان، ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی برای ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت پیوندهای منطقه‌ای را دوچندان کرده است که سینما به‌عنوان رسانه‌ای تأثیرگذار در تحقق این امر جایگاهی ویژه دارد.

استاندار فارس با تأکید بر اهمیت استمرار برگزاری این جشنواره‌ در شیراز، خواستار تسریع در راه‌اندازی دبیرخانه دائمی و ثبت این رویداد در تقویم فرهنگی کشور شد و افزود: با تدوین یک برنامه زمانبندی دقیق تا روز اختتامیه باید تمامی مراحل، از اسکان مهمانان خارجی گرفته تا تبلیغات گسترده جشنواره و برگزاری برنامه‌های جانبی، با بالاترین سطح نظم و انسجام انجام شود.

در این نشست که با حضور رائد فرید‌زاده رئیس سازمان امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، روح‌الله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، حجت رضایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، محمدحسن اسدی شهردار شیراز و سایر اعضای دبیرخانه این رویداد برگزار شد، بر اهمیت جشنواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌ها در راستای تقویت بازار بین‌المللی فیلم ایران تأکید شد.

همچنین مقرر شد در حاشیه این رویداد که در هفته دوم آذرماه برگزار می‌شود، نشست‌های علمی و آکادمیک با حضور استعدادهای برجسته سینمای کشور برگزار تا بستری مناسب برای تعامل حرفه‌ای، تبادل دانش و معرفی ظرفیت‌های نوظهور سینمای ایران فراهم شود.

