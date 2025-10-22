مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب؛ پیشگام در صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم و تامین نیاز صنایع داخلی
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب بزرگترین و مدرن ترین کارخانه آلومینیوم کشور در سال ۱۴۰۴ موفق به صادرات ۱۶۲ هزار تن شمش آلومینیوم شد. این دستاورد بزرگ نشاندهنده موقعیت برجسته این کارخانه در صنعت آلومینیوم ایران می باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهندس مهدی زحمتکش، مدیر عامل مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، گفت: "این دستاورد نتیجه تلاشهای بیوقفه تیم ما و همکاران عزیز در تمامی بخشهای مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب است. ما به آلومینیوم به عنوان فلز آینده نگاه میکنیم و با توجه به اینکه صنایع بسیاری در کشور به این فلز وابسته هستند، تلاش کردهایم تا علاوه بر صادرات، نیاز صنایع داخلی به ویژه صنایع پاییندست را نیز تأمین کنیم. در حال حاضر، سهم بازار ما در آلومینیوم کشور 50 درصد می باشد و در صنایع پایین دست نیز تامین ۳۰ تا ۴۰ درصد را در اختیار داریم که این آمار نشان میدهد که توانستهایم نقشی اساسی در تأمین آلومینیوم برای صنایع داخلی ایفا کنیم.
وی در ادامه افزود: "تامین انرژی یکی از چالشهای اصلی ما بود که با وجود آن، توانستهایم به این هدف بزرگ دست یابیم. اگرچه تامین برق و انرژی یکی از دشواریهای همیشگی در صنایع تولیدی کشور است، اما با مدیریت صحیح و بهرهگیری از فناوریهای روز، توانستهایم بر این مشکلات فائق آییم و در مسیر رشد پایدار قرار بگیریم. هدف ما در سالهای آتی، افزایش ظرفیت تولید و گسترش بازارهای صادراتی است تا بتوانیم سهم بیشتری از بازار جهانی را به خود اختصاص دهیم و در همین راستا به توسعه پایدار کشور کمک کنیم.