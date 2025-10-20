خبرگزاری کار ایران
در صحن شورای شهر؛

تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری شیراز تصویب شد

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز اعلام کرد: تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ مدیریت شهری که مورد تصویب شورای اسلامی شهر قرار گرفت، با تحقق ۱۰۶.۳۴ درصدی منابع درآمدی و رشد مجموع اعتبارات جاری و عمرانی با ۱۱۰.۱۹ درصد، بیانگر پایداری اقتصادی و رویکرد عدالت‌محور مدیریت شهری است.

به گزارش ایلنا، در دویست‌و‌یازدهمین جلسه صحن علنی شورای اسلامی شهر شیراز، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری شیراز توسط معاون مالی و اقتصادی شهرداری ارائه شد. این گزارش بیانگر تحقق چشمگیر منابع درآمدی، رشد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و‌ مالی و عملکرد موفق مجموعه مدیریت شهری در بخش‌های جاری و عمرانی است.  

حمیدرضا اسماعیلی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز، با اعلام این گزارش، اظهار داشت: کل منابع درآمدی شهرداری در سال گذشته با مبلغ بالغ بر ۳۵‌هزار‌و‌۶۲۲ میلیارد تومان محقق شده است، در حالی‌که بودجه مصوب برای این بخش ۳۳‌هزار‌و‌۵۰۰ میلیارد تومان بوده و این رقم بیانگر تحقق ۱۰۶.۳۴ درصدی منابع درآمدی است.  

وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای جاری در سال ۱۴۰۳ به میزان بالغ بر هفت‌هزار‌و‌۴۴۱ میلیارد تومان بوده و نسبت به بودجه مصوب هفت‌هزار‌و‌۹۷۰ میلیارد تومان، تحقق ۹۳.۳۶ درصدی را نشان می‌دهد.  

اسماعیلی تصریح کرد: در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی(عمرانی)، عملکرد مالی شهرداری بالغ بر ۲۸‌هزار‌و‌۱۳۱ میلیارد تومان بوده است که نسبت به بودجه مصوب ۲۵‌هزار‌و‌۵۳۰ میلیارد تومان، بیانگر تحقق ۱۱۰.۱۹ درصدی در پروژه‌های عمرانی است.  

معاون شهردار شیراز خاطرنشان کرد: مجموع اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی ۱۱۰.۱۹ درصد رشد داشته است.  

وی اضافه کرد: استفاده از ارزش افزوده املاک و تبدیل دارایی‌های ملکی به منابع پایدار شهری در دستور کار قرار دارد و این رویکرد به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در تأمین منابع اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری شناخته می‌شود.

اسماعیلی گفت: تحقق بودجه عمومی، جاری و عمرانی، نتیجه هماهنگی مجموعه مدیریت شهری با شورای اسلامی شهر شیراز است.  

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز تأکید کرد: این دستاورد نمادی از رویکرد عدالت‌محور و خدمت‌گرا در سیاست‌های مالی و مدیریتی شهرداری شیراز بوده و نشان‌دهنده حرکت مجموعه مدیریت شهری در مسیر پایداری اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های شهری است.  

