همزمان با هفته تربیتبدنی انجام شد؛
آغاز المپیاد ورزشی درونمدرسهای در فارس
آیین استانی المپیاد ورزشی درونمدرسهای استان فارس در دبیرستان دخترانه «الگونه» ناحیه سه شیراز امروز شنبه ۲۶ مهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا، همزمان با هفته تربیتبدنی، برگزاری المپیادهای ورزشی در ٨هزار و ۱۰۰مدرسه فارس آغاز شد.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش قانونگذاری در توسعه ورزش گفت: در مجلس، هر زمان احساس شود در حوزه ورزش دانشآموزی خلأ قانونی وجود دارد، موضوع را پیگیری و قوانین لازم را تدوین خواهیم کرد.
محمدمهدی فروردین با تأکید بر اهمیت ورزش دانشآموزی گفت: آغاز مسیر استعدادیابی ورزشی از مدارس و با اجرای همین المپیادها رقم میخورد.
وی با بیان اینکه دانشآموزان امروز قهرمانان فردای کشور در عرصههای بینالمللی خواهند بود، از وزیر آموزش و پرورش برای حمایت از برنامههای ورزشی متنوع در مدارس قدردانی کرد و افزود: المپیادهای درونمدرسهای بستر مناسبی برای شناسایی و هدایت دانشآموزان مستعد در رشتههای مختلف فراهم میکند.
نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای این المپیادها را پشتوانهای مؤثر برای تقویت ورزش ملی و کسب افتخارات بینالمللی دانست.
در ادامه این آیین، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، با اشاره به برگزاری همزمان المپیاد در بیش از ۸۱۰۰ مدرسه استان گفت: ورزش دانشآموزی یکی از اولویتهای جدی آموزش و پرورش است و انتظار داریم هر دانشآموز حداقل در یک رشته ورزشی توانمند شود.
محسن کلاری تاکید کرد: ورزش زمینهساز رشد متوازن همه ساحتهای تربیتی است؛ فردی که از نظر جسمی ضعیف باشد، هرچند در سایر ابعاد پیشرفت کند، نمیتواند به کمال واقعی برسد.
وی افزود: ورزش یعنی سلامت جسم، روان و اجتماع. با ورزش، تابآوری در برابر ناملایمات افزایش مییابد و انسان در مواجهه با مشکلات مقاومتر میشود. بنابراین توصیه میکنم همه دانشآموزان در این المپیاد شرکت کنند؛ مهم نیست در چه رشتهای، مهم حضور و تحرک است.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس از اجرای طرح ورزش صبحگاهی در بیش از هزار مدرسه استان نیز خبر داد و گفت: هدف ما شادابسازی فضای مدارس و حضور پرانرژی دانشآموزان در کلاسهای درس است.
عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس نیز در این مراسم گفت: دانشآموزان فارس همواره در میدانهای مختلف ورزشی برای کشور افتخارآفرینی کردهاند و امیدواریم این روند با برگزاری المپیادها ادامه یابد.
در بخش دیگری از مراسم، سیدکاظم حسینی، معاون تربیتبدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس، اجرای المپیاد را در راستای پویاسازی و ایجاد نشاط در مدارس استان دانست و گفت: این رویداد در ۶ شاخه برگزار میشود که شامل بازیهای ویژه دانشآموزان ابتدایی، المپیاد مدارس روستایی و عشایری، المپیاد دانشآموزان با نیازهای ویژه، المپیاد خانوادگی، المپیاد مهارتی و المپیاد رشتههای آموزشگاهی است.