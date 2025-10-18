رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش قانون‌گذاری در توسعه ورزش گفت: در مجلس، هر زمان احساس شود در حوزه ورزش دانش‌آموزی خلأ قانونی وجود دارد، موضوع را پیگیری و قوانین لازم را تدوین خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا، همزمان با هفته تربیت‌بدنی، برگزاری المپیادهای ورزشی در ٨هزار و ۱۰۰مدرسه فارس آغاز شد.

محمدمهدی فروردین با تأکید بر اهمیت ورزش دانش‌آموزی گفت: آغاز مسیر استعدادیابی ورزشی از مدارس و با اجرای همین المپیادها رقم می‌خورد.

وی با بیان اینکه دانش‌آموزان امروز قهرمانان فردای کشور در عرصه‌های بین‌المللی خواهند بود، از وزیر آموزش و پرورش برای حمایت از برنامه‌های ورزشی متنوع در مدارس قدردانی کرد و افزود: المپیادهای درون‌مدرسه‌ای بستر مناسبی برای شناسایی و هدایت دانش‌آموزان مستعد در رشته‌های مختلف فراهم می‌کند.

نماینده مردم فیروزآباد، فراشبند و قیر و کارزین در مجلس شورای اسلامی همچنین اجرای این المپیادها را پشتوانه‌ای مؤثر برای تقویت ورزش ملی و کسب افتخارات بین‌المللی دانست.

در ادامه این آیین، مدیرکل آموزش و پرورش فارس، با اشاره به برگزاری همزمان المپیاد در بیش از ۸۱۰۰ مدرسه استان گفت: ورزش دانش‌آموزی یکی از اولویت‌های جدی آموزش و پرورش است و انتظار داریم هر دانش‌آموز حداقل در یک رشته ورزشی توانمند شود.

محسن کلاری تاکید کرد: ورزش زمینه‌ساز رشد متوازن همه ساحت‌های تربیتی است؛ فردی که از نظر جسمی ضعیف باشد، هرچند در سایر ابعاد پیشرفت کند، نمی‌تواند به کمال واقعی برسد.

وی افزود: ورزش یعنی سلامت جسم، روان و اجتماع. با ورزش، تاب‌آوری در برابر ناملایمات افزایش می‌یابد و انسان در مواجهه با مشکلات مقاوم‌تر می‌شود. بنابراین توصیه می‌کنم همه دانش‌آموزان در این المپیاد شرکت کنند؛ مهم نیست در چه رشته‌ای، مهم حضور و تحرک است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس از اجرای طرح ورزش صبحگاهی در بیش از هزار مدرسه استان نیز خبر داد و گفت: هدف ما شاداب‌سازی فضای مدارس و حضور پرانرژی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس است.

عبدالرحیم خداجو، مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس نیز در این مراسم گفت: دانش‌آموزان فارس همواره در میدان‌های مختلف ورزشی برای کشور افتخارآفرینی کرده‌اند و امیدواریم این روند با برگزاری المپیادها ادامه یابد.

در بخش دیگری از مراسم، سیدکاظم حسینی، معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش فارس، اجرای المپیاد را در راستای پویاسازی و ایجاد نشاط در مدارس استان دانست و گفت: این رویداد در ۶ شاخه برگزار می‌شود که شامل بازی‌های ویژه دانش‌آموزان ابتدایی، المپیاد مدارس روستایی و عشایری، المپیاد دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، المپیاد خانوادگی، المپیاد مهارتی و المپیاد رشته‌های آموزشگاهی است.