افتتاح مرکز خدمات جامع سلامت «شیرخان کندازی» در کوشک میدان

به گزارش ایلنا، در آیین افتتاح این مرکز که با حضور جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مجمع خیرین تأمین سلامت برگزار شد، رئیس مرکز خدمات جامع سلامت کوشک میدان، اظهار داشت:این مرکز در زمینی به مساحت ۷۵۵ متر مربع و با زیربنای بیش از ۱۸۸۰ متر مربع در چهار طبقه احداث شده است.

کمال فخرپور،گفت: برای ساخت و تجهیز آن بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه صرف شده که نیمی از این مبلغ توسط خیر ارجمند، مهندس حمید کندازی، تأمین شده است.

وی افزود: مرکز خدمات جامع سلامت کوشک میدان، جمعیتی حدود ۵۰ هزار نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد و خدمات متنوعی از جمله پزشک خانواده، واکسیناسیون، مراقبت از نوزادان، کودکان، مادران باردار و سالمندان، سلامت محیط و کار و همچنین مشاوره تغذیه و سلامت روان را ارائه می‌دهد.

در این ادامه،حمیدرضا قاسم‌پور معاون اجرایی مجمع خیرین تأمین سلامت با اشاره به نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های سلامت گفت:مشارکت خیرین نه‌تنها روند تکمیل پروژه‌های بهداشتی را تسریع می‌کند، بلکه کیفیت خدمات سلامت را به‌طور چشمگیری ارتقا می‌بخشد. احداث چنین مراکزی، دسترسی عادلانه و آسان مردم به خدمات بهداشتی را در مناطق مختلف فراهم می‌سازد.

همچنین محمدرضا هدایتی مشاور معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تأکید بر اهمیت حضور خیرین در حوزه سلامت افزود: تجربه نشان داده است که همراهی خیرین در تأمین تجهیزات و تکمیل پروژه‌های بهداشتی و درمانی، نقش مؤثری در ارتقای سطح سلامت عمومی دارد. مرکز خدمات جامع سلامت شیرخان کندازی نمونه‌ای موفق از همکاری دانشگاه و خیرین در خدمت‌رسانی به مردم است.

مرکز خدمات جامع سلامت شیرخان کندازی به عنوان یکی از مراکز محوری شبکه بهداشت، گامی مؤثر در جهت ارتقای سلامت جامعه و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات پیشگیرانه و درمانی به شمار می‌آید.

