در المپیاد علمیدانشجویی کشور محقق شد؛
دانشجویان دانشگاه شیراز موفق به کسب یک مدال برنز و ۱۹ رتبه برتر شدند
دانشجویان دانشگاه شیراز در سیامین المپیاد علمی دانشجویی سال ۱۴۰۴ کشور، موفق به کسب یک مدال برنز و ۱۹ رتبه برتر المپیاد علمیدانشجویی کشور در سیزده رشته شدند.
بهگزارش ایلنا، مرحله نهایی سیامین المپیاد دانشجویی که در مردادماه، بهصورت همزمان در دانشگاههای کشور برگزار شد؛ در رشتههای زبان و ادبیات فارسی، الهیات و معارف اسلامی، علوم اقتصادی، حقوق، علوم تربیتی، شیمی، فیزیک، زیستشناسی، ریاضی، آمار، مهندسی برق، مهندسی شیمی، مهندسی عمران، مهندسی مکانیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)، مهندسی مواد، روانشناسی، مهندسی صنایع و سلولهای بنیادی برگزار شد.
در این آزمون ١٠٠١ نفر از دانشجویان دانشگاههای سراسر کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند که درنهایت، درمجموع ٣۵٤ نفر از دانشجویان دانشگاههای کشور موفق به کسب رتبههای ١۵ تا ١ شدند، در این میان ٢٠ نفر از دانشجویان برگزیده از دانشگاه شیراز بودند.
دانشجویان دانشگاههای شیراز با کسب رتبههای برتر در سیامین المپیاد علمی دانشجویی کشور سال ۱۴۰۴، موفقیت چشمگیری در رشتههای مختلف علمی، فنی و انسانی کسب کردند. این دستاورد نشان از استعداد و تلاش دانشجویان شهر شیراز در حوزههای مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دارد و امید به ارتقای سطح علمی کشور را افزایش میدهد.
بر اساس نتایج مرحله نهایی، امیرحسین نیاکان در المپیاد مهندسی مکانیک به رتبه سوم و مدال برنز دست یافت. همچنین مریم معقولی در المپیاد زبان و ادبیات فارسی، سبحان ترنگان در المپیاد علوم زمین، حسین کاویانی در المپیاد مهندسی برق و عرفان شریفی در المپیاد علوم اقتصادی موفق به کسب رتبه چهارم شدند. در دیگر رشتهها، امیراحمد وزیری برازجانی (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) رتبه هشتم، و زینب خلفزاده (روانشناسی)، شکوفه توکلی (زیستشناسی) و سیدامیرحسین گلشنی (مهندسی متالورژی و مواد) هر یک رتبه نهم را کسب کردند.
رتبه دهم این المپیاد به حسنعلی صالحیدر رشته فیزیک اختصاص یافت و طاهره سیف (حقوق)، اهوراخلیل پور (مهندسی برق) و زهرا قیومیان (مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی) مشترکا رتبه یازدهم را کسب کردند. همچنین محمدامین شریف رتبه سیزدهم در المپیاد مهندسی برق، محمدامین باقری اصلی در المپیاد ریاضی و زهرا صابردر المپیاد علوم زمین رتبه چهاردهم را بهدست آوردند. درنهایت، محمدحسین مرادی (مهندسی برق)، کوروش دهقان (آمار)، فاطمه نامدار قصرالدشتی (علوم اقتصادی) و معراج کلایی (مهندسی برق) به رتبه پانزدهم دستیافتند.