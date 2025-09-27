بیش از ۱۰ هزار دانشآموز نیازمند شیراز تحت پوشش کمیته امداد هستند
در نشست هماندیشی با حضور مدیریت ارشد شهری و کمیته امداد، بر تدوین برنامههای حمایتی پایدار در سال تحصیلی جدید و ایجاد سازوکارهایی برای توانمندسازی خانوادههای کمبرخوردار و پرورش استعدادهای درخشان تأکید شد.
به گزارش ایلنا، شرکتکنندگان بر لزوم همافزایی برای تقویت زیرساختهای توانمندسازی اقتصادی خانوادههای کمبرخوردار، حمایت هدفمند از دانشآموزان و پرورش استعدادهای برتر تأکید کردند و حفظ شأن و حرمت اقشار آسیبپذیر را اصلی محوری در اجرای این طرحها دانستند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز، حفظ کرامت انسانی نیازمندان را وظیفهای اخلاقی و انسانی دانست و از هرگونه نمایش یا برجستهسازی وضعیت محرومان انتقاد کرد.
سید ابراهیم حسینی با استقبال از اقدامات حمایتی شهرداری و کمیته امداد، بر همکاری مستمر و یافتن راهحل برای محدودیتهای قانونی تأکید کرد و از خیرین شاخص یاد کرد و اهمیت پشتیبانی از دانشآموزان و استعدادهای برتر را برجسته کرد.
شهردار شیراز نیز با تقدیر از اقدامات گسترده کمیته امداد استان فارس، به کمیته محرومیتزدایی شورای اسلامی شهر اشاره کرد که پروژههای زودبازده و محلهمحور را اجرا میکند.
محمدحسن اسدی بر استمرار فعالیتها و حفظ شأن نیازمندان بهعنوان اصل غیرقابل چشمپوشی تأکید کرد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس هم با اشاره به تحت پوشش بودن بیش از ۱۰ هزار دانشآموز نیازمند شیراز، بر تدوین برنامههای بلندمدت یک تا دو ساله برای حمایت از استعدادهای برتر و خانوادههای محروم تأکید کرد.
مرتضی موصلی، توانمندسازی اقتصادی خانوادهها را رویکرد اصلی کمیته امداد دانست.
رئیس کمیسیون فرهنگی، گردشگری و سومین حرم اهلبیت(ع)، نیز ضمن تأکید بر سبقت و سرعت در کار خیر، هشدار داد که نباید کمکها با رویکردی انجام شود که کرامت محرومان خدشهدار شود.
محمدرضا هاجری، گفت: بسیاری از خانوادههای کمبرخوردار آبرومندانه زندگی میکنند و نحوه تعامل با آنان باید ظریف و محترمانه باشد. هاجری همچنین توجه ویژه به ایتام، بیسرپرستان و آسیبدیدگان اجتماعی خارج از پوشش رسمی کمیته امداد را ضروری دانست و خواستار همافزایی نهادها برای پیشگیری از گسترش آسیبهای اجتماعی شد.
بنابراین گزارش، این هماندیشی تصویری کامل از همافزایی مدیریت شهری و کمیته امداد در حمایت از اقشار آسیبپذیر ارائه داد.