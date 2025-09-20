خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فاز دوم گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لامرد به بهره برداری رسید

فاز دوم گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی لامرد به بهره برداری رسید
کد خبر : 1688523
لینک کوتاه کپی شد.

فاز دوم گازرسانی به سایت های پتروشیمی، منیزیم، فولاد و مس در منطقه ویژه اقتصادی لامرد با موفقیت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، این پروژه  با حضور و همکاری نمایندگان شرکت گاز استان فارس و شهرستان لامرد به مرحله بهره‌برداری رسید. 

در این مرحله در مجموع ۸۸۱۹ متر خط لوله تغذیه با فشار ۲۵۰ psi شامل ۷۰۵۵ متر لوله ۳۰ اینچ و ۱۴۵۲ متر لوله ۱۰ اینچ و همچنین ۱۱۱ متر خط لوله شبکه توزیع با فشار ۶۰ psi گازدار گردید که زیرساخت تامین گاز سایت های پتروشیمی، منیزیم، فولاد و مس را مهیا می سازد.

سید امیر برهانی نائینی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، با قدردانی از همکاری شرکت گاز استان فارس، این رویداد را نمادی از عزم جدی برای بهبود فضای کسب‌وکار عنوان کرد و افزود: «تأمین زیرساخت‌های حیاتی مانند گاز، اولویت مدیریت منطقه برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال‌زایی پایدار است. این اقدام با اختصاص مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد ریال، نه تنها زمینه بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران حاضر را فراهم می‌آورد، بلکه لامرد را به عنوان کانونی مطمئن و پیشرو در جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنایع انرژی‌بر کشور بیش از پیش تثبیت می‌کند.»

گفتنی است در این فاز، یک ایستگاه تقلیل فشار TBS به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب در ساعت جهت تأمین گاز سایت‌ پتروشیمی، راه‌اندازی گردید. این پروژه با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب در ساعت، امکان بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های تولیدی را فراهم می‌کند.

 اجرای موفق این پروژه نشان‌ دهنده همکاری مؤثر بین بخش‌های مختلف و عزم جدی مدیریت منطقه برای رفع موانع تولید و عملیاتی‌سازی سریع‌تر پروژه‌های سرمایه‌گذاری است.

این موفقیت زیرساختی، نقش به سزایی در شتاب‌بخشی به راه‌اندازی و بهره‌برداری از طرح‌های بزرگ صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی لامرد خواهد داشت و گامی بلند در مسیر تحقق نقشه راه توسعه صنعتی استان فارس و تقویت زنجیره ارزش صنایع پایین‌دستی نفت و گاز در جنوب کشور است.

انتهای پیام/
خبرنگار : مرتضی عبداله زاده
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی