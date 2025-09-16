خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس انجمن جامع تجارت فارس:

سهم فارس در صادرات ملی باید افزایش یابد

سهم فارس در صادرات ملی باید افزایش یابد
کد خبر : 1686982
لینک کوتاه کپی شد.

مجمع عمومی انجمن جامع تجارت استان فارس با حضور اعضا و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد و در این نشست، رئیس انجمن گزارشی از برنامه‌ها ، سیاست ها و اهداف پیش‌روی این تشکل ارائه کرد.

‌‌به گزارش ایلنا، سهراب شرفی با بیان اینکه انجمن جامع تجارت فارس به‌عنوان یک نهاد بخش خصوصی، رسالت خود را ارتقای جایگاه استان در عرصه ملی و بین‌المللی تعریف کرده است، گفت: افزایش سهم فارس در صادرات کشور، کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری بیشتر از بازارهای جهانی از مهم‌ترین اهدافی است که با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: تجارت خارجی و حضور در بازارهای بین‌المللی برای استان فارس ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. انجمن تلاش دارد با شناسایی ظرفیت‌های جدید، ایجاد شبکه‌های همکاری و پشتیبانی از صادرکنندگان، شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی استان بتوانند حضور پررنگ‌تری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشته باشند.

رئیس انجمن جامع تجارت فارس با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی میان فعالان بخش خصوصی، نهادهای دولتی و اتاق‌های بازرگانی اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های صادراتی، توسعه صنایع تبدیلی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و ایجاد بسترهای حقوقی و مشورتی برای فعالان اقتصادی از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار انجمن قرار دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: استان فارس در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی و گردشگری ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که در صورت برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای جایگاه استان در اقتصاد ملی منجر شود.

شرفی اضافه کرد: هدف ما در این انجمن افزایش سهم استان فارس در صادرات ملی؛ ایجاد سبد صادراتی متنوع شامل محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و خدمات فنی مهندسی؛ رشد پایدار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به بازار داخلی و توسعه تجارت استان است که این مهم را از طریق ابزارهایی مانند شناسایی و معرفی ظرفیت‌های استانی، حمایت از خوشه‌های صنعتی و کشاورزی،تجارت و گردشگری، ارائه پیشنهاد بسته‌های مشوق صادراتی دنبال می کنیم.

به گفته وی، انجمن جامع تجارت فارس در ماه‌های آینده نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی، کارگاه‌های آموزشی در حوزه تجارت بین‌الملل و همچنین برنامه‌هایی برای معرفی توانمندی‌های استان در سطح ملی و جهانی برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی