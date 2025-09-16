سهم فارس در صادرات ملی باید افزایش یابد

‌‌به گزارش ایلنا، سهراب شرفی با بیان اینکه انجمن جامع تجارت فارس به‌عنوان یک نهاد بخش خصوصی، رسالت خود را ارتقای جایگاه استان در عرصه ملی و بین‌المللی تعریف کرده است، گفت: افزایش سهم فارس در صادرات کشور، کمک به رشد تولید ناخالص داخلی و فراهم کردن زمینه بهره‌گیری بیشتر از بازارهای جهانی از مهم‌ترین اهدافی است که با جدیت دنبال می‌کنیم.

وی افزود: تجارت خارجی و حضور در بازارهای بین‌المللی برای استان فارس ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. انجمن تلاش دارد با شناسایی ظرفیت‌های جدید، ایجاد شبکه‌های همکاری و پشتیبانی از صادرکنندگان، شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی استان بتوانند حضور پررنگ‌تری در بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشته باشند.

رئیس انجمن جامع تجارت فارس با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی میان فعالان بخش خصوصی، نهادهای دولتی و اتاق‌های بازرگانی اظهار داشت: تقویت زیرساخت‌های صادراتی، توسعه صنایع تبدیلی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و ایجاد بسترهای حقوقی و مشورتی برای فعالان اقتصادی از جمله برنامه‌هایی است که در دستور کار انجمن قرار دارد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: استان فارس در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، دارویی، پتروشیمی و گردشگری ظرفیت‌های کم‌نظیری دارد که در صورت برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای جایگاه استان در اقتصاد ملی منجر شود.

شرفی اضافه کرد: هدف ما در این انجمن افزایش سهم استان فارس در صادرات ملی؛ ایجاد سبد صادراتی متنوع شامل محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و خدمات فنی مهندسی؛ رشد پایدار صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به بازار داخلی و توسعه تجارت استان است که این مهم را از طریق ابزارهایی مانند شناسایی و معرفی ظرفیت‌های استانی، حمایت از خوشه‌های صنعتی و کشاورزی،تجارت و گردشگری، ارائه پیشنهاد بسته‌های مشوق صادراتی دنبال می کنیم.

به گفته وی، انجمن جامع تجارت فارس در ماه‌های آینده نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی، کارگاه‌های آموزشی در حوزه تجارت بین‌الملل و همچنین برنامه‌هایی برای معرفی توانمندی‌های استان در سطح ملی و جهانی برگزار خواهد کرد.

انتهای پیام/